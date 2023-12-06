NBA／「書人」不輸陣 布克不滿爭議暫停 聯盟回應：沒判錯

湖人隊與太陽隊今天上演季中錦標賽8強壓軸戰，最終湖人驚滔駭浪中以106：103獲勝，成功晉級4強，不過末節尾聲湖人的一次暫停引發球迷討論，質疑裁判給出暫停的當下湖人是否已失去球權，賽後聯盟官方則給出解釋。

末節剩下11.2秒時，湖人領先2分並握有球權，球發在後衛里夫斯（Austin Reaves）身上，但由於當時布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）身上都已揹5犯，兩人第一時間未選擇犯規而是採取夾擊，後續爭搶陷入混亂時裁判給了湖人暫停，湖人暫停後站穩陣腳，守住勝利。

Suns fans should be livid. In order for a time out to be called,the Lakers needed to have possession of the ball. It is clearly not controlled by Reaves as the ball is already free by the time LeBron is turning to the ref with the time out signal. This would’ve tied the game pic.twitter.com/tF6Jb9MQVT — BBALLBREAKDOWN (@bballbreakdown) 2023年12月6日

這個暫停由詹姆斯（LeBron James）喊出，他在里夫斯遭夾擊時就迅速喊聲，但裁判並沒有馬上反應，而是到了里夫斯的球脫手而出時才給，這個時機點也被球迷質疑，認為湖人在喪失球權後，不應該有喊暫停的權利，布克受訪時也沮喪說：「我們並非要求偏袒，只是想要公平的機會。」

布克補充：「我們都知道裁判有時候會漏判，但當事實這麼明顯時，這會令比賽變得艱難。」

聯盟官方賽後針對這項判決發出公告，指出詹姆斯喊出暫停時，裁判認為湖人還握有球權，「透過賽後慢動作回放影片，我們確實看到里夫斯左手握住球，同時將球固定在左腿上，因此控制球的說法成立。」

晉級季中錦標賽4強後，湖人下一場比賽將迎戰鵜鶘隊。