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NBA／「書人」不輸陣 布克不滿爭議暫停 聯盟回應：沒判錯
湖人隊與太陽隊今天上演季中錦標賽8強壓軸戰，最終湖人驚滔駭浪中以106：103獲勝，成功晉級4強，不過末節尾聲湖人的一次暫停引發球迷討論，質疑裁判給出暫停的當下湖人是否已失去球權，賽後聯盟官方則給出解釋。
末節剩下11.2秒時，湖人領先2分並握有球權，球發在後衛里夫斯（Austin Reaves）身上，但由於當時布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）身上都已揹5犯，兩人第一時間未選擇犯規而是採取夾擊，後續爭搶陷入混亂時裁判給了湖人暫停，湖人暫停後站穩陣腳，守住勝利。
這個暫停由詹姆斯（LeBron James）喊出，他在里夫斯遭夾擊時就迅速喊聲，但裁判並沒有馬上反應，而是到了里夫斯的球脫手而出時才給，這個時機點也被球迷質疑，認為湖人在喪失球權後，不應該有喊暫停的權利，布克受訪時也沮喪說：「我們並非要求偏袒，只是想要公平的機會。」
布克補充：「我們都知道裁判有時候會漏判，但當事實這麼明顯時，這會令比賽變得艱難。」
聯盟官方賽後針對這項判決發出公告，指出詹姆斯喊出暫停時，裁判認為湖人還握有球權，「透過賽後慢動作回放影片，我們確實看到里夫斯左手握住球，同時將球固定在左腿上，因此控制球的說法成立。」
晉級季中錦標賽4強後，湖人下一場比賽將迎戰鵜鶘隊。
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