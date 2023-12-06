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NBA／老鷹強森竄起成新帶刀侍衛 一哥楊恩力挺拿最佳進步獎
老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）近期因左手腕傷勢要缺陣3至4週，不過他在傷前表現亮眼，場均時間、得分都大幅上漲，晉身球隊側翼重要戰力，一哥楊恩（Trae Young）受訪時也力挺他爭取最佳進步獎。
畢業自杜克大學的強森前兩季合計僅先發6場，上季場均上場14.9分鐘僅得5.6分，但他本季破繭而出，上場時間直接翻倍至29.9分鐘，場均得分也上漲到14.1分，籃板則為7.3個，最主要的進步呈現在三分球，從2成88命中率飆到4成25，攻守兩端都發揮不小影響力。
球隊一哥楊恩在受訪時也大力盛讚強森的進步幅度，「他正在前往最佳進步獎的路上，我想要給他這個壓力，因為他一直打得很傑出，不管是在籃板還是進攻終結端都做很好，給球隊帶來強硬的心性。」
楊恩補充道，強森的缺陣隊球隊的陣容尺寸造成打擊，「當強森不在場上，球隊的陣容變小，這幾場我們在籃板跟補防端都不夠好，他的影響比想像中大，所以我們得變得更好。」
除了強森，本季聯盟最佳進步獎人選不少，包含火箭隊的中鋒森根（Alperen Sengun）、76人隊的後衛馬克西（Tyrese Maxey）都打出令人眼睛為之一亮的明星表現。
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