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NBA／全力詹飆31分、里夫斯關鍵三分 湖人射落太陽晉4強

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯(左)。 美聯社
湖人球星詹姆斯(左)。 美聯社

NBA季中錦標賽今天繼續上演4強門票之爭，湖人太陽展開一場肉搏戰，儘管湖人團隊命中率僅37%，但靠著籃板優勢及積極防守，加上里夫斯（Austin Reaves）關鍵時刻致命三分，以106：103擊退太陽，搶下4強賽門票，將前往「賭城」對決鵜鶘。

湖人首節展現兇猛團隊防守，頻頻包夾太陽球星布克（Devin Booker），迫使太陽團隊發生9次失誤，以取得10分領先。第二節湖人手感降溫，但靠著身材優勢，頻頻搶到進攻籃板得分，戴維斯（Anthony Davis）半場打完就狂砍20分，助湖人以59：47領先結束上半場。

第三節戰況風雲變色，太陽射手艾倫（Grayson Allen）外線火力全開，太陽前3分鐘打出14：0攻勢逆轉戰局。杜蘭特（Kevin Durant）本節也攻下12分，但湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）單節7投5中狂飆13分，又要回1分領先。

末節雙方都維持高防守強度，太陽雙星都陷入5犯，詹姆斯（LeBron James）關鍵時刻頻頻強勢取分，里夫斯最後15秒投進關鍵三分球，取得4分領先。

太陽隨後靠杜蘭特切入先追回2分，接著湖人發球給里夫斯卻掉球，但同時湖人喊暫停，裁判也給，引發不少爭議。湖人持續握有球權，太陽執行犯規戰術，不料戴維斯2罰1中給機會，但杜蘭特追平三分球未進，湖人依舊拿下勝利。

詹姆斯全場出賽40分鐘，攻下31分11助攻8籃板5抄截，戴維斯砍進27分15籃板，里夫斯得到20分6籃板。太陽方面，杜蘭特拿到31分7籃板，布克21分11籃板6助攻，艾倫也攻下21分。

湖人 太陽 LeBron James 里夫斯

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