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NBA／安東尼沒人要才退休？自曝曾收到中國和鵜鶘合約

聯合新聞網／ 綜合報導
安東尼。 法新社
安東尼。 法新社

「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今年5月宣布退休，他近日在節目自曝，退休前曾收到鵜鶘隊和中國CBA球隊的合約，但他沒有答應。

安東尼生涯10次入選NBA全明星，3屆奧運會金牌得主，入選NBA75大球星，生涯攻下2萬8289分在NBA歷史得分榜上排名第九，場均22.5分、6.2籃板。不過生涯末期只能領底薪約，擔任替補球員。

安東尼2021-22賽季效力湖人後，就沒有在NBA出賽過，事實上不是沒有球隊要他，安東尼近日在節目上自曝，退休前有中國球隊開給他合約，鵜鶘也曾提出邀請。從這次節目中能得知，安東尼不像其他傳奇巨星一樣，希望有退休巡迴。

Carmelo Anthony

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