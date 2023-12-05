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NBA／坦言曾質疑唐西奇能力 諾維茨基：沒想到會這麼強

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(右)接下諾維茨基棒子，一肩扛起獨行俠未來。 美聯社
唐西奇(右)接下諾維茨基棒子，一肩扛起獨行俠未來。 美聯社

獨行俠在2018年選秀會上透過交易引進年僅19歲的唐西奇（Luka Doncic）時，老大哥諾維茨基（Dirk Nowitzki）一度對他的能力抱持懷疑，認為他可能無法扛起獨行俠。但隨著唐西奇迅速展露無與倫比的天賦，諾維茨基才真的改觀。

「在我生涯的最後階段有些艱難，我們打得很掙扎，一些人說我們在擺爛。我們需要一個引爆點來扭轉局面。」諾維茨基談到初見唐西奇的感覺。

「我當初認為這個人不會是唐西奇。當他第一次走進訓練營時，他看起來就像個小胖子，我不禁產生懷疑，『他到底行不行？他速度是否夠快？是否有足夠的運動能力像他在歐洲那樣過掉防守者？』那時候我們全隊上下對他都有所質疑。」

「當訓練營開始之前，我們已經先進行了訓練，當時就有人去測試他，在分組對抗時給他製造麻煩、故意對他犯規之類的。但從對抗賽就能看出來這孩子確實有過人之處，他知道怎麼打球，製造很多進算加罰，很多你意想不到的傳球，完全展現自己的天賦。我們都認為他將會成為一個很棒的球員，但我沒想到他會達到現在這樣的高度。」

諾維茨基也談到他跟唐西奇之間感覺比較像是朋友，而非導師和學生那樣的關係。「他已經不太需要我的指導了，因為他打得就像是32歲的老將，對比賽的理解能力非常出色。我很樂意說我有給予他幫助，但對一個從11歲就開始打職業比賽的孩子來說，他早就知道該怎麼去打比賽。他的進步幅度令人難以置信。」

獨行俠 Luka Doncic Dirk Nowitzki

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