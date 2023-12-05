NBA／季中錦標賽8強上演經典詹杜對決 KD：很興奮

進入8強後，季中錦標賽也隨之白熱化，以4戰全勝小組第1晉級的湖人隊將迎戰外卡太陽隊，也是兩大「現代神獸」詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）本季第三度對決，談到兩人之間的瑜亮情節，杜蘭特對於再次交手感到十分期待。

本季前兩次交鋒，都由詹姆斯帶領的湖人帶走勝利，不過太陽近期狀況也不容小覷，在布克（Devin Booker）回歸陣線後表現持續加溫，最近10場比賽摘下8勝，包含7連勝，杜蘭特賽前受訪時談到和詹姆斯在度對決，他說：「與聯盟任何人對決，我都感到很興奮。」

杜蘭特後續補充：「球隊的化學效應很好，過去的試煉和錯誤將引領我們突破現今的處境，但這依舊是場充滿挑戰性的比賽。」

此外，杜蘭特也提到，布克的回歸替自己分擔了不少進攻壓力，「能夠跟如此高層級的球員打球是特別的體驗，他對於比賽有極高理解，曾打過冠軍戰、奧運賽、以及一堆明星賽，他知道這層級的籃球打起來是什麼樣子。」

杜蘭特說：「我們在場上總是不斷溝通，指出自己看到的，試圖讓每個人更簡單地參與其中，一場接一場比賽下來，我們會更像是一個團隊。」

本季杜蘭特場均轟下31分是生涯次高，僅次於2014年的32分，該年他拿下MVP及得分王，且本季三分球命中率高達4成9，「死神」身手絲毫未見退化跡象。