NBA／雷霆霍姆葛倫力壓狀元溫班亞瑪 問鼎西區單月最佳新秀

儘管馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）挾著驚人聲勢闖進NBA戰場，同時多項數據高居新人之首，展現傲人的天賦條件，但這樣並不足以讓他贏得開季首月最佳新秀獎項。

上季報銷的雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）今年正式出發，充分發揮出色的攻守能力，且處理球的成熟度也明顯優於年紀更小的溫班亞瑪。

霍姆葛倫在10月和11月比賽期間場均攻下17.9分7.8籃板2.6助攻2.1阻攻，投籃命中率53.7%、三分命中率41%、罰球命中率87.1%的表現可說是相當優質，再加上雷霆戰績飆升，名列西區第2，這讓他脫穎而出擊敗溫班亞瑪獲選西區單月最佳新秀。

在11月18日雷霆延長賽擊敗勇士的比賽中，霍姆葛倫豪取36分更在第四節結束前上演壓哨三分球，是球隊能夠死裡逃生贏得最後勝利的功臣。雷霆已經連續3季都有球員獲得單月最佳新秀，自2008-09年以來只有3隊可以做到這一點。

霍姆葛倫和哈克斯分別獲得東西區單月最佳新秀。 截自官網

另外東區單月最佳新秀則是被視為「小巴特勒（Jimmy Butler）」的熱火菜鳥哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）所拿下。

念到大四才投身選秀的哈克斯，在今年選秀會上以首輪第18順位加入熱火，展現出成熟的球風技術和籃球智商，迅速成為球隊主要輪替戰將。

在10月和11月的比賽中，哈克斯可以貢獻12分3.9籃板2.5助攻，投籃命中率52.9%，三分命中率39%，罰球命中率87.5%。

哈克斯是熱火隊史第5位獲得過單月最佳新秀的球員，前4人分別是巴特勒（Caron Butler）、納恩（Kendrick Nunn）、理查森（Josh Richardson）、畢斯利（Michael Beasley）。