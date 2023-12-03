NBA／飆31分助公牛本季首度連勝 懷特：不錯過任何投籃機會

公牛隊明星後衛拉文（Zach LaVine）因腳傷持續缺陣，不過公牛隊反而越挫越勇，繼上一場延長賽力克東區強權公鹿隊後，今天再靠著懷特（Coby White）殺出狂砍31分帶領，主場擊敗來訪的鵜鶘隊，逆勢收下2連勝，同時也是本季首度連勝。

上半場打完公牛以8分之差落後，不過第三節在懷特獨拿16分領軍下，打了一波36：21，反倒帶著7分領先進入末節，雖然一度遭鵜鶘追平，不過今天手感火燙的懷特再度跳出，連拿9分幫助球隊奠定勝基，最終就以124：118摘下勝利。

上半場僅拿下3分懷特下半場火力全開，12投9中狂轟28分，包含7記三分球，是球隊逆轉最大功臣，全場31分是本季新高，賽後他說：「我因為無法命中投籃陷入麻煩，但球隊工作人員、隊友、教練，無論是誰都告訴我不要錯過任何投籃機會。」

另外挹注24分10助攻的德羅展（DeMar DeRozan）則表示：「有時候你必須一直做，直到它變成對的事，我們可能某節、某段時間能有好表現，現在我們將這種表現維持了整場，如果想贏球我們就得繼續這樣打。」

吞下敗仗的鵜鶘以威廉森（Zion Williamson）的27分最為亮眼，他和英格倫（Brandon Ingram）今天皆15投10中，合計得到50分，賽後戰績跌至西區第8。