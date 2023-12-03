NBA／柯爾苦吞執教第4大被逆轉分差 喬治：我們沒有放棄
洛杉磯快艇今天在主場迎戰來訪的金州勇士，快艇靠著喬治（Paul George）終場前9.2秒的準絕殺三分球，最終以113比112氣走勇士，報了2天前落敗的仇。
這場比賽開賽後勇士手感火燙，首節就靠著全隊7記三分球單節攻下33分，其中格林（Draymond Green）就包辦4記三分球，追平個人生涯任何一個單節的最多三分球進球紀錄。
半場結束以67比48領先的勇士，到了下半場判若兩隊，3、4兩節合計僅得到45分。終場前38秒勇士靠著穆迪（Moses Moody）2罰1中還以112比108領先快艇。
暫停過後快艇僅花了3秒就靠著雷納德（Kawhi Leonard）跳投追回2分，隨後勇士柯瑞（Stephen Curry）在暫停過後的後撤步跳投沒進，快艇衛斯特布魯克（Russell Westbrook）抓下籃板後快速推進前場交給隊友喬治。
喬治接球後在終場前8.9秒完成一記高難度的後撤步三分球命中，幫助快艇取得全場唯一1次領先，最終就靠著這次領先收下勝利。
勇士今天最多領先達22分卻遭到逆轉落敗，寫下總教練柯爾（Steve Kerr）執教以來，生涯第4多被逆轉的分差；日前勇士對沙加緬度國王的比賽，一度領先多達24分，但最後也被逆轉，等於勇士一週內兩度大比分領先遭逆轉。
喬治賽後接受美國媒體ESPN訪問時說：「我們從頭到尾都沒有放棄，這就是我們想要的，最後一擊我們沒打算喊暫停，就是要趁著對手防守混亂的時候出手，我對自己這樣的球一直都很有信心。」
快艇三巨頭以喬治攻下全隊最高的25分，雷納德20分，哈登（James Harden）則有21分、9助攻；勇士以柯瑞的22分最高，兩大傷兵保羅（Chris Paul）和魏金斯（Andrew Wiggins）依舊作壁上觀。
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