NBA／溫班亞瑪首度缺席 馬刺不敵鵜鶘苦吞14連敗

在昨天敗給老鷹之後，法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右髖關節緊繃缺席宣布將會缺席今天對鵜鶘的比賽，這也是他本季首度缺陣。

近一個月來一勝難求的馬刺，在攻勢多點開花的情況下，上半場和對手形成互咬局面，看似有機會終結連敗。不過進入後段比賽，墨菲（Trey Murphy III）回歸讓鵜鶘迎接完全體的優勢逐漸顯現，雙方分數慢慢被拉開到16分差，迫使馬刺只能提前投降。鵜鶘就以121：106輕取對手，取得2連勝。

Welcome BACK, Trey Murphy III 😳



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馬刺苦吞14連敗，隊史第2長連敗紀錄；馬刺上季曾創下16連敗，最終為他們贏得一枚狀元籤。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）攻下24分12籃板2阻攻，麥凱倫（C.J. McCollum）19分8助攻，瓊斯（Herbert Jones）17分4籃板3抄截，至於墨菲復出也拿下18分，其中14分出現在下半場。

反而兩大主力威廉森和英格倫沒有太多表現。威廉森（Zion Williamson）得到12分7助攻4籃板，英格倫（Brandon Ingram）14分7助攻5籃板。

馬刺以替補的瓦賽爾（Devin Vassell）14分為最高，索漢（Jeremy Sochan）13分4助攻3籃板，柯林斯（Zach Collins）12分5籃板3助攻2抄截，強森（Keldon Johnson）11分7籃板3助攻。