快訊

初雪要來了？東北季風+水氣襲台 下周這天「高山有望降雪」

影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

NBA／溫班亞瑪首度缺席 馬刺不敵鵜鶘苦吞14連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
鵜鶘主力傷兵陸續歸隊，送馬刺14連敗。 美聯社
鵜鶘主力傷兵陸續歸隊，送馬刺14連敗。 美聯社

在昨天敗給老鷹之後，法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右髖關節緊繃缺席宣布將會缺席今天對鵜鶘的比賽，這也是他本季首度缺陣。

近一個月來一勝難求的馬刺，在攻勢多點開花的情況下，上半場和對手形成互咬局面，看似有機會終結連敗。不過進入後段比賽，墨菲（Trey Murphy III）回歸讓鵜鶘迎接完全體的優勢逐漸顯現，雙方分數慢慢被拉開到16分差，迫使馬刺只能提前投降。鵜鶘就以121：106輕取對手，取得2連勝。

馬刺苦吞14連敗，隊史第2長連敗紀錄；馬刺上季曾創下16連敗，最終為他們贏得一枚狀元籤。

瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）攻下24分12籃板2阻攻，麥凱倫（C.J. McCollum）19分8助攻，瓊斯（Herbert Jones）17分4籃板3抄截，至於墨菲復出也拿下18分，其中14分出現在下半場。

反而兩大主力威廉森和英格倫沒有太多表現。威廉森（Zion Williamson）得到12分7助攻4籃板，英格倫（Brandon Ingram）14分7助攻5籃板。

馬刺以替補的瓦賽爾（Devin Vassell）14分為最高，索漢（Jeremy Sochan）13分4助攻3籃板，柯林斯（Zach Collins）12分5籃板3助攻2抄截，強森（Keldon Johnson）11分7籃板3助攻。

相關新聞

NBA／魔術雙槍第四節聯手力退巫師 9連勝追平隊史紀錄

8連勝的魔術在主場迎戰東區倒數第2的巫師，前一次兩隊交手魔術大勝19分，然而近況看似一面倒的再次對決，魔術整場比賽卻是飽受威脅。 雙方相互領先一路僵持到第四節中後段，班切羅（Paolo Banc

NBA／泰托姆遭驅逐綠衫軍苦戰勝出 76人缺雙核吞連敗

76人今天作客波士頓，原本是東區雙強的正面交鋒，然而兩大核心戰將安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）因病均無法上場，也讓比賽少了許多話題。 不過塞爾蒂克面對殘陣7

NBA／唐西奇當爸爸迎接女兒誕生 偶像詹姆斯留言祝福

獨行俠今天在主場迎戰西區倒數第2名的灰熊，不過當家球星唐西奇（Luka Doncic）此役卻無法上場，原因是他要當爸爸了！ 唐西奇透過社群媒體宣佈，他和未婚妻安娜瑪利亞（Anamaria Gol

NBA／拉文腳傷缺席一週 名記直言交易市場乏人問津

近期頻頻陷入交易傳聞的公牛好手拉文（Zach LaVine），受到右腳痠痛影響，預計將缺席一星期。 拉文本季出賽18場，場均35.3分鐘，可以得到21分4.9籃板3.4助攻，投籃命中率44.3%

NBA／愛德華邀穿代言球鞋 杜蘭特爆粗口回絕遭詛咒

球鞋品牌adidas在今年將為灰狼隊球星愛德華（Anthony Edwards）發行簽名鞋款「AE1」，不過卻意外引發太...

NBA／史上第二長！勇士三劍客主題日 柯瑞：一同奮戰12年很特別

美國時間2023年11月30日，正好對應了勇士王朝三劍客柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）的球衣背號，勇士球團特別在今天主場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。