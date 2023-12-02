NBA／魔術雙槍第四節聯手力退巫師 9連勝追平隊史紀錄

8連勝的魔術在主場迎戰東區倒數第2的巫師，前一次兩隊交手魔術大勝19分，然而近況看似一面倒的再次對決，魔術整場比賽卻是飽受威脅。

雙方相互領先一路僵持到第四節中後段，班切羅（Paolo Banchero）和F.華格納（Franz Wagner）聯手拿下15分，M.華格納（Moritz Wagner）也補上5分，魔術趁勢拉開到9分差。巫師雖然試圖反擊，但在對手防守壓制下仍是無力回天。最終，魔術以130比125擊退對手，9連勝到手，追平隊史紀錄。

魔術隊史最長的9連勝是在1994年創下，而20世紀後共過2度追平，最近一次是2010-11年球季，當時魔術還擁有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）坐鎮。

F.華格納全場17投9中外加14罰12中，攻下31分8助攻7籃板，班切羅拿下28分13籃板7助攻；M.華格納替補貢獻18分6籃板，薩格斯（Jalen Suggs）15分4助攻3抄截2阻攻，老將英格斯（Joe Ingles）得到14分7助攻3籃板。

巫師陣中以庫茲瑪（Kyle Kuzma）的27分為最高，波爾（Jordan Poole）12投僅3中包括三分球5投盡墨，只有14分4籃板4助攻進帳。葛佛（Daniel Gafford）18分11籃板3助攻3阻攻。

魔術將在明天「背靠背」作客挑戰籃網，有機會爭取創造隊史10連勝新紀錄。