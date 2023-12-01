NBA／熱火新秀球風成熟老練 巴特勒：想起年輕的自己

今年選秀會以首輪第18順位加入熱火的哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），開季之後逐漸展現成熟的球風技術和球商，站穩在球隊中的地位。今天面對溜馬，哈克斯更是拿下生涯新高24分，贏得隊友讚賞。

「很高興能看到他這樣的表現，非常酷。他真的超年輕，讓我想起我在28、29歲時所做的事情。他很有自信，不斷磨練自己的技術，每次都想著執行正確的戰術。他打得完全不像是一個新秀，這孩子知道要怎麼打才能贏球。他在大學時期就是如此，我為他的成功感到高興。希望他持續成長，幫助我們贏球。」巴特勒（Jimmy Butler）說。

Jaime Jaquez Jr. ELEVATES for the alley-oop SLAM 😤



The rookie ties his career-high with 22 PTS 💪



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不少球迷都把哈克斯的打球風格視為「小巴特勒」，馬丁（Caleb Martin）就表示：「我覺得人們都低估了哈克斯的身體素質，他能打低位，可以中距離出手，可以運球投籃，他什麼都會，球風確實像巴特勒。但他還是個新秀，他仍在繼續進步。很高興我們球隊裡有他。」

哈克斯賽後也談到自己是如何去因應溜馬的防守。「我記得球探報告有提到一點，溜馬的禁區防守很糟糕。所以我就是遵循球探報告所說的，不斷去衝擊油漆區。」