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NBA／巴特勒再度展現商業頭腦 將俏麗髮型申請商標

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒媒體日秀新髮型，震驚全世界。 美聯社
巴特勒媒體日秀新髮型，震驚全世界。 美聯社

熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）開季秀出柔順俏麗髮型，引發球迷及球員們熱議。如今有報導指出，巴特勒將這個髮型取名為「Emo Jimbo」，並申請商標。

巴特勒因打球風格及精神，被球迷貼上「硬漢」標籤。他上季帶領熱火上演「老八傳奇」，直到總冠軍賽才不敵金塊。本季熱火捲土重來，不料他在開季記者會展現俏麗髮型，還在眉毛、鼻子穿環，震驚全世界NBA球迷。

據外媒報導，巴特勒嗅到商機，將這個造型命名為「Emo Jimbo」，並申請商標，未來可能會推出相關商品，包含衣服、襯衫及帽T，將印上該造型圖案。

這不是巴特勒第一次展現商業頭腦，2020年NBA因疫情建立「泡泡園區」，進行賽季剩餘比賽，巴特勒竟直接在園區賣起「大臉咖啡」，一杯要價20美元，仍受到歡迎。

Jimmy Butler

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