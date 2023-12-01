快訊

姑姑賭博欠債2千萬…阿嬤要賣屋救女！ 律師提五解方：就是不能賣房子

細雨街頭肥皂箱開講 吳欣盈甩公主形象：I am ready！

日職／震撼彈！吳念庭離開西武獅 下一站回台打球

NBA／湖人傷兵滿營戰力難延續 詹姆斯樂觀等待全員合體

中央社／ 台北1日電
詹姆斯和戴維斯聯手拿下52分，湖人仍是慘敗雷霆。 法新社
詹姆斯和戴維斯聯手拿下52分，湖人仍是慘敗雷霆。 法新社

洛杉磯湖人近期飽受傷兵所擾，才剛復出的瑞迪許（Cam Reddish）又因傷缺陣，湖人今天客場出戰奧克拉荷馬雷霆，儘管詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合力攻下52分，最終仍以110比133敗給奧克拉荷馬雷霆。

湖人開季就遇到傷兵潮，多名主力輪替球員成為傷兵，包括八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent），至於瑞迪許好不容易在昨天對戰底特律活塞歸隊，今天又因傷勢反覆高掛免戰牌。

湖人今天迎接客場之旅第3戰，出戰雷霆隊，湖人戴維斯首節與雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）互別苗頭，戴維斯肆虐禁區，獨攬15分，助湖人一度領先多達14分，而雷霆的亞歷山大個人的節狂砍16分，首節結束追成30比37。

雷霆隊次節火力全開，團隊單節轟下42分，以72比60反超，雙方易籃後，湖人依舊擋不住雷霆攻勢，亞歷山大與霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手將差距擴大至20分。

湖人末節在詹姆斯帶領下，儘管試圖追分，但依舊未能將分差縮小至個位數，在倒數4分鐘湖人仍落後18分，眼見大勢已去，湖人換上替補球員應戰，最終以23分差距落敗。

雷霆此役7人得分雙位數，以亞歷山大表現最佳，轟下33分、7籃板，威廉斯（Jalen Williams）進帳21分、5籃板、7助攻。

湖人的戴維斯拿下31分、14籃板，詹姆斯斬獲21分、12籃板、6助攻，但在球隊傷兵滿營、人手不足情況下，最終未能逆轉戰局。

談到球隊傷兵問題以及是否透過交易補強，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示：「無論能多做些什麼事情，我們都會去研究，但目前我們仍設法讓傷兵回歸，但不能太過自私，必須更謹慎，不能讓他們置身於危險當中。」

詹姆斯則是抱持樂觀態度：「作為一個團隊，我們還沒有擁有過完整陣容，我們的陣容還沒有累積足夠多的同時作戰時間。甚至我們可以說，我們目前勝率超過5成，開季11勝9敗，這是在從未穩定出賽陣容的情況下做到的。」

延伸閱讀

NBA／雙星合砍52分做白工 湖人客場慘敗雷霆23分

NBA／大兒子康復獲准重回球場 詹姆斯難掩喜悅之情

NBA／美非法賭盤遭調查 詹姆斯好友、大聯盟球星遭捲入

NBA／湖人反彈！詹姆斯帶頭放鬆 羅素找到節奏飆本季新高

相關新聞

NBA／殘陣勇士7人得分上雙 湯普森末節發威擊沉快艇

勇士在主場迎戰「背靠背」賽程的快艇，一次少了3名重要球員，不過替補陣容爆發，加上湯普森（Klay Thompson）末節發威，助勇士終場以120：114獲勝，戰績9勝10敗，取代快艇成為西區第10。

NBA／楊恩轟賽季新高45分 馬刺13連敗波總接手最慘開局

楊恩（Trae Young）轟進賽季新高45分，加上在最後2.7秒成功製造索漢（Jeremy Sochan）進攻犯規，幫助老鷹在客場以137：135逆轉馬刺，結束2連敗。 墨瑞（Dejounte

NBA／無懼DDR、拉文休兵 卡盧索救命三分公牛OT擊退公鹿

卡盧索（Alex Caruso）在第四節最後時刻轟進石破天驚的三分球，幫助公牛死裡逃生將比賽硬是逼進延長；而延長賽中，公牛多點發揮，打出11比4的攻勢，一舉拉開領先優勢，最終在主場以120：113氣走

NBA／難擋布朗森狂飆42分 活塞16連敗寫隊史最差紀錄

作客麥迪遜廣場花園球館的活塞，前三節打完還握有領先，一度看見贏球的希望，然而整個第四節球隊卻是無力對抗。 尼克在布朗森（Jalen Brunson）豪取42分8助攻6籃板，以及藍道（Julius

NBA／洛齊爾狂砍37分13助攻 末節飆分斷籃網3連勝

在當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）右腳踝受傷必須缺席一段時間的情況下，洛齊爾（Terry Rozier）挺身而出扛下重擔。 洛齊爾在今天對籃網的比賽中25投13中包括7記三分球，狂砍37

NBA／湖人傷兵滿營戰力難延續 詹姆斯樂觀等待全員合體

洛杉磯湖人近期飽受傷兵所擾，才剛復出的瑞迪許（Cam Reddish）又因傷缺陣，湖人今天客場出戰奧克拉荷馬雷霆，儘管詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合力攻下52分，最終仍以110比133敗給奧克拉荷馬雷霆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。