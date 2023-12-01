NBA／湖人傷兵滿營戰力難延續 詹姆斯樂觀等待全員合體

洛杉磯湖人近期飽受傷兵所擾，才剛復出的瑞迪許（Cam Reddish）又因傷缺陣，湖人今天客場出戰奧克拉荷馬雷霆，儘管詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合力攻下52分，最終仍以110比133敗給奧克拉荷馬雷霆。

湖人開季就遇到傷兵潮，多名主力輪替球員成為傷兵，包括八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent），至於瑞迪許好不容易在昨天對戰底特律活塞歸隊，今天又因傷勢反覆高掛免戰牌。

湖人今天迎接客場之旅第3戰，出戰雷霆隊，湖人戴維斯首節與雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）互別苗頭，戴維斯肆虐禁區，獨攬15分，助湖人一度領先多達14分，而雷霆的亞歷山大個人的節狂砍16分，首節結束追成30比37。

雷霆隊次節火力全開，團隊單節轟下42分，以72比60反超，雙方易籃後，湖人依舊擋不住雷霆攻勢，亞歷山大與霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手將差距擴大至20分。

湖人末節在詹姆斯帶領下，儘管試圖追分，但依舊未能將分差縮小至個位數，在倒數4分鐘湖人仍落後18分，眼見大勢已去，湖人換上替補球員應戰，最終以23分差距落敗。

雷霆此役7人得分雙位數，以亞歷山大表現最佳，轟下33分、7籃板，威廉斯（Jalen Williams）進帳21分、5籃板、7助攻。

湖人的戴維斯拿下31分、14籃板，詹姆斯斬獲21分、12籃板、6助攻，但在球隊傷兵滿營、人手不足情況下，最終未能逆轉戰局。

談到球隊傷兵問題以及是否透過交易補強，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示：「無論能多做些什麼事情，我們都會去研究，但目前我們仍設法讓傷兵回歸，但不能太過自私，必須更謹慎，不能讓他們置身於危險當中。」

詹姆斯則是抱持樂觀態度：「作為一個團隊，我們還沒有擁有過完整陣容，我們的陣容還沒有累積足夠多的同時作戰時間。甚至我們可以說，我們目前勝率超過5成，開季11勝9敗，這是在從未穩定出賽陣容的情況下做到的。」