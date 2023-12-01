NBA／唐斯爆發填補愛德華傷缺 灰狼戰績仍居西區之冠

前一場比賽重摔受傷的愛德華（Anthony Edwards），因右髖關節傷勢被迫缺席今天比賽，不過爵士狀況更慘烈，兩大得分手馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克（Jordan Clarkson）森都無法上場；客場一條蟲的爵士，碰上主場強勢的灰狼，第三節一度落後20分之多，最後無力反擊，以90：101落敗。

灰狼順利拿下3連勝，戰績14勝4敗依然高居西區之冠，本季主場戰績也來到9勝1敗，在全聯盟僅次於不敗之身的金塊和塞爾蒂克。

「今晚我們很難將球投進籃框。灰狼是全聯盟防守最好的球隊之一，這是其來有自的，他們在防守端做得很出色。」爵士主帥哈迪（Will Hardy）說。

唐斯（Karl-Anthony Towns）扛下重任，攻下32分11籃板4助攻2抄截，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）全能貢獻，獲得20分7助攻5籃板5抄截2阻攻，戈貝爾（Rudy Gobert）15分13籃板3阻攻。康利（Mike Conley）8分7助攻3籃板2抄截。

「我們陣中隨時都有人可以挺身出來主宰戰局。」唐斯說。

爵士以豐泰奇歐（Simone Fontecchio）的16分為最高，阿巴吉（Ochai Agbaji）13分6籃板4抄截。爵士客場1勝9敗，在西區僅好過還沒贏過的火箭。

談到愛德華的傷勢情況，灰狼主帥芬奇（Chris Finch）認為他不會休太長時間。「愛德華茲現在還感覺到疼痛，我們會再次評估他的傷勢，希望他週日對黃蜂的比賽能夠復出。」