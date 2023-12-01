NBA／大兒子康復獲准重回球場 詹姆斯難掩喜悅之情

詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）7月一次訓練中因不明原因心臟驟停倒地，緊急送往加護病房治療。脫離險境後歷經幾個月的休養治療，如今迎來好消息。

根據媒體報導，布朗尼已經獲准可以重新回到球場進行籃球活動，詹姆斯得知後也在IG上轉發多條新聞，難掩身為父親如釋重負的喜悅之情。

「布朗尼已在醫生的許可下重返球場。他將在本週接受南加州大學醫療專家的最終評估，下週恢復訓練，並很快就能重返賽場。詹姆斯家族要感謝這些不可思議的醫療團隊，感謝南加州大學，尤其要感謝無數粉絲、朋友和家人的關心與支持。繼續加油！」詹姆斯家族在聲明中寫道。

據先前消息，布朗尼已經返回南加州大學球隊，跟隨球隊進行了一些簡單的熱身訓練，手臂上也綁著心臟監測臂帶，但還沒上場比賽。