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NBA／「新體系已上軌道」 快艇漸入佳境三巨頭都有同感

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇雷納德(右)、喬治(左)。美聯社
快艇雷納德(右)、喬治(左)。美聯社

在哈登加盟歷經陣容磨合陣痛期後，快艇近幾場比賽表現逐步回穩，尤其在今天與國王之戰，球隊先發三巨頭雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）與哈登（James Harden）就攜手包辦了79分，全隊猛轟131分也創下賽季新高，讓喬治也直言球隊新體系已逐漸上路。

快艇在本季季初交易來「大鬍子」哈登後，一度苦吞6連敗，不過在今天擊敗國王後近7場比賽收下5勝，其中今天哈登拿下26分創下加盟快艇後個人新高，與雷納德、哈登攜手攻下79分，也是三人合作以來最佳一戰。

談到球隊這幾場比賽進攻火力兇猛，哈登也坦言快艇已經在進攻端找到良好節奏，「在今天的比賽中我們找到了自己的特點，尤其是在進攻端找到感覺，這讓我們創造非常棒的投籃機會。」

而今天拿下19分7助攻的喬治也說：「新的體系確實需要一些時間，因為當一開始磨合時你必須自己找辦法，然後想辦法做出貢獻，過去這段時間大家都在弄清楚在新體系的角色，現在我們正在建立一些好的習慣，並持續下去。」

攻下全隊最高34分的雷納德則說：「這不僅僅是我、保羅和詹姆斯或是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的事，而是關係到整個群體，有時候我會被包夾，或是防守上我無法施展，這時必須讓我的隊友來贏得比賽，現在我們能很好地完成自己的任務，並表現出侵略性。」

Paul George Kawhi Leonard Russell Westbrook James Harden 快艇

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