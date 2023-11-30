NBA／湖人三星合砍88分 賞爐主活塞隊史單季最長15連敗

湖人今天作客活塞，首節就狂轟38分取得大幅領先，羅素（D'Angelo Russell）打出本季代表作，全場17投13中豪取35分，終場以133：107大勝，賞給活塞打破隊史單季紀錄的15連敗。

湖人三星輪流發揮，三節打完領先25分，末節剩7分鐘就換上板凳球員，進入垃圾時間。羅素今天得到35分9助攻，還有3次阻攻，戴維斯（Anthony Davis）砍下28分16籃板3阻攻，詹姆斯（LeBron James）則有25分8籃板，瑞迪許（Cam Reddish）傷癒復出上場20分，沒有分數進帳。

活塞輸球後吞下破隊史單季最常的15連敗，若加上跨季則是21連敗，目前戰績2勝16敗仍穩居聯盟爐主。狀元康寧漢（Cade Cunningham）得到15分5助攻，但正負值-33全場最差。