NBA／季中錦標賽 8強出爐

NBA昨天舉行季中錦標賽分組賽最後一天賽程，出現一些意料外的狀況，勇士隊最多領先24分竟然遭國王隊戲劇化逆轉，塞爾蒂克隊在大幅領先的情況下，不但未換下主力還採取「駭客戰術」，儘管最終順利搶下8強門票，但是引發不小爭議。

NBA今年首度舉行季中錦標賽，希望提高比賽可看性與透過獎金制度刺激球員，昨天分組賽最終日，不少球隊上演晉級決定戰，甚至必須透過淨勝分定生死。

塞爾蒂克對公牛隊之戰，打完前3節已經大幅領先29分，第4節不但未換下主力，還對公牛中鋒佐蒙德進行「駭客戰術」，希望換取更多進攻機會，最終塞爾蒂克以124：97大勝，透過淨勝分優勢搶下8強門票。

「駭客戰術」一度引發公牛總教練唐納文不滿，塞爾蒂克布朗賽後直言，「說實話有點奇怪，這不是比賽應該進行的方式，但最終目標是贏球，這是不變的。」

勇士對國王之戰，在必須贏12分才能晉級情況下，上半場一度取得24分領先，但國王在下半場吹起反攻號角，在比賽最後7.1秒靠蒙克致勝打板球逆轉，最終以124：123險勝、搶下8強門票。