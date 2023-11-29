NBA／灰狼險勝雷霆坐穩西區龍頭 新狼王愛德華卻重摔傷退

開季狀況火燙的灰狼隊今天主場迎戰逐漸兌現天賦的雷霆隊，全場苦追的灰狼第四節要回領先優勢，加上布朗（Troy Brown Jr.）扮演關鍵奇兵，單節獨拿12分，最終以106：103驚險取得勝利，不過這場比賽也有壞消息，「狼王」愛德華（Anthony Edwards）切入時重摔提前退場，傷情仍待診斷。

灰狼開賽手感冰冷，首節25投僅6中，迅速陷入10分落後，半場打完以53：31緊追，易籃後灰狼由愛德華發起反攻號角，連投帶切連砍11分，直接幫助球隊扳平戰局，之後兩隊便一路拉鋸，最大分差不超過4分，兩隊全場10次平手、7度互換領先。

Anthony Edwards walked off to the locker room after a scary fall



Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/RJM02hN7CB — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年11月29日

第三節表現亮眼的愛德華在剩三分鐘時帶球切入，上籃時於空中遭威廉斯（Kenrich Williams）拉手，隨即重摔倒地，表情痛苦，雖然完成後續兩顆罰球，但被換下場後沒有再回到本場比賽，後續確認為右臀部挫傷。

愛德華的提前退場意外影響本場比賽的走向，前三節合計上場9分鐘的布朗得以在第四節「打好打滿」12分鐘，並且拿下單節全場最高12分，包含倒數2分鐘時，兩度拉開比分的三分球及上籃得分，幫助球隊甩開雷霆隊糾纏，繼續坐穩西區龍頭。

這場比賽布朗板凳殺出，6投5中攻下17分，愛德華斬獲21分，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也有17分16籃板挹注；雷霆則屬一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下全場最高32分尤為突出。