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NBA／魔獸與台灣緣分已盡？傳爭取加盟歐洲或澳洲球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
「魔獸」霍華德。 報系資料照
「魔獸」霍華德。 報系資料照

魔獸霍華德（Dwight Howard）去年11月加入T1聯盟雲豹隊，震驚台灣籃壇。球季結束後他多次提到想留台灣，但始終沒有結果，重返NBA之路也不順遂。如今有報導指出，他正探索到歐洲或澳洲打球的可能性。

據外媒《BasketNews》報導，「ProBasket Consulting」和「Brightside Sports」正積極向歐洲球隊介紹霍華德，包含歐洲聯賽和歐洲盃球隊，除了NBA和歐洲，澳洲聯賽也是霍華德新東家的選項之一。

不過霍華德的目標仍是回到NBA，他希望新合約有脫逃條款，允許他離隊重返NBA。他先前曾到勇士隊試訓，傳出得到資深球員支持，但最終未獲青睞。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）當時解釋，霍華德只是40到50名試訓球員中的其中1人。

霍華德上季為雲豹隊出賽20場，場均得到23.2分16.2籃板5助攻1.2火鍋，但球隊仍以墊底坐收。日前他被發現已退追所有台灣相關名人追蹤，只留下林書豪和吳卓源，日前感恩節也在IG舉辦抽獎活動，送出「絕版」的雲豹球衣，可能代表他與台灣的緣分已盡。

霍華德 魔獸

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