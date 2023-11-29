NBA／維金斯開季身體狀態差 傳勇士內部人士不開心

在目前季中錦標賽小組賽的最後一戰中，勇士將作客挑戰國王，如果無法取勝，將無緣參加淘汰賽；倘若贏球，也要看雷霆是否能擊敗灰狼，如此一來勇士就能晉級。如果是灰狼也贏球，那麼在3隊都是3勝1敗情況下，就得比

2023-11-28 18:19