NBA／維金斯開季身體狀態差 傳勇士內部人士不開心
勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）開季表現低迷，導致柯瑞（Stephen Curry）需扛下更多得分責任。如今《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）爆料，勇士內部有人對維金斯的狀況感到生氣。
該報導指出，維金斯身體狀況未調整好，讓球隊內部一些人生氣。維金斯上季因未公開個人原因缺席2個月，結果在休賽季沒花時間恢復先前的身體狀態。
安德魯絲引用「Second Spectrum」數據，至少出手75次球員中，維金斯的真實命中率墊底，罰球命中率56.3%倒數第2，本季場均得到11.8分4.1籃板1.1次助攻，三分球命中率僅25.5%。
2023-24 NBA即時比分
▪ 勇士拼晉級錦標賽 對國王不只要贏還得大勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言