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NBA／維金斯開季身體狀態差 傳勇士內部人士不開心

聯合新聞網／ 綜合報導
維金斯(右)。 美聯社
維金斯(右)。 美聯社

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）開季表現低迷，導致柯瑞（Stephen Curry）需扛下更多得分責任。如今《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）爆料，勇士內部有人對維金斯的狀況感到生氣。

該報導指出，維金斯身體狀況未調整好，讓球隊內部一些人生氣。維金斯上季因未公開個人原因缺席2個月，結果在休賽季沒花時間恢復先前的身體狀態。

安德魯絲引用「Second Spectrum」數據，至少出手75次球員中，維金斯的真實命中率墊底，罰球命中率56.3%倒數第2，本季場均得到11.8分4.1籃板1.1次助攻，三分球命中率僅25.5%。

勇士 Andrew Wiggins

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