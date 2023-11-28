NBA／快艇輸球遭名記狠酸 衛少又和球迷爆口角衝突

快艇今天在主場迎戰沒有約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的金塊，沒想到末節慘遭逆轉，以104：113輸球。賽後快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）又和球迷起爭執。

快艇為了得到「大鬍子」哈登（James Harden）和老將前鋒塔克（PJ Tucker），丟出兩個首輪籤，但兩人表現都不如以往。哈登進攻變保守，本季禁區出手比例僅12%；塔克則是連6戰得分掛蛋。另外，快艇最近16次面對金塊，戰績為2勝14敗。

知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在社群網站發文開酸：「快艇交易掉所有2020年代的選秀籤，打造一支防不住控衛和長人的附加賽球隊。」

現場也有許多球迷嘲笑快艇的表現，多次和球迷起衝突的衛斯特布魯克又暴怒，和某位球迷爭論。他賽後受訪時表示，「我只是在保護自己，很不幸的是，球迷們認為他們可以說任何話，但就我個人而言，我不會允許。」