快訊

14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

NBA／快艇輸球遭名記狠酸 衛少又和球迷爆口角衝突

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇隊爆冷不敵殘陣金塊隊。 美聯社
快艇隊爆冷不敵殘陣金塊隊。 美聯社

快艇今天在主場迎戰沒有約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的金塊，沒想到末節慘遭逆轉，以104：113輸球。賽後快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）又和球迷起爭執。

快艇為了得到「大鬍子」哈登（James Harden）和老將前鋒塔克（PJ Tucker），丟出兩個首輪籤，但兩人表現都不如以往。哈登進攻變保守，本季禁區出手比例僅12%；塔克則是連6戰得分掛蛋。另外，快艇最近16次面對金塊，戰績為2勝14敗。

知名體育媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在社群網站發文開酸：「快艇交易掉所有2020年代的選秀籤，打造一支防不住控衛和長人的附加賽球隊。」

現場也有許多球迷嘲笑快艇的表現，多次和球迷起衝突的衛斯特布魯克又暴怒，和某位球迷爭論。他賽後受訪時表示，「我只是在保護自己，很不幸的是，球迷們認為他們可以說任何話，但就我個人而言，我不會允許。」

快艇 金塊 Russell Westbrook

相關新聞

NBA／詹皇出賽時間登史上第一 湖人慘遭76人血洗44分

湖人今天作客挑戰76人，首節再度被對手打爆，陷入13分落後。76人球星安比德（Joel Embiid）三節打完繳出大三元，末節剩5分多鐘就形成垃圾時間，76人終場以138：94血洗湖人，重回東區第2。

NBA／快艇輸球遭名記狠酸 衛少又和球迷爆口角衝突

快艇今天在主場迎戰沒有約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的金塊，沒想到末節慘遭逆轉，以104：113輸球。賽後快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook

NBA／上週東西區最佳球員 布克、班切羅各領風騷

NBA官方公佈上週東西區最佳球員，魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）和太陽少主布克（Devin Booker）分別以強勢的表現獲選。 班切羅上週平均攻下23.5分5.5籃板5助攻，帶

NBA／打出離開快艇代表作 傑克森：穆雷要我得30分

在今年2月被快艇交易出去，並輾轉加盟金塊意外收穫個人生涯首冠後，傑克森（Reggie Jackson）在本賽季成為金塊主...

NBA／投籃次數超越賈霸後 詹姆斯再創總出賽時間最多紀錄

NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天再寫紀錄，生涯總出場時間超越傳奇球星賈霸的6萬6297分鐘，登史上第1，但湖人最終以94比...

NBA／喬丹頂替約柯奇大爆發 攜手傑克森逆轉前東家快艇

近期陷入低潮的衛冕軍金塊隊，儘管球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天作客快艇主場的比賽中因為背部不適缺陣，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。