NBA／里拉德狂飆 公鹿落後26分逆轉

公鹿隊球星里拉德首度和效力11季的前東家拓荒者隊交手就上演戲劇一役，主場迎敵的公鹿隊第三節最多落後26分，卻在之後拉出58：21瘋狂攻勢，反以108：102收下勝場，創下NBA本季最大差距逆轉勝，里拉德也締造特別紀錄。

第三節9分08秒時，公鹿還以55：81落後，但里拉德和「希臘怪物」安戴托昆波接續合轟32分，兩人加總就超越拓荒者全隊21分，聯手創造驚奇。

第一次面對前東家就打得驚心動魄，攻下31分的里拉德透露，這場比賽感覺特別不同。

生涯7度入選明星賽的里拉德，生涯前11個球季都是拓荒者成員，今夏交易到公鹿，連2戰飆31分的他說：「當我上場看到大家，那是個很奇怪感覺，但比賽開始，我很快就克服了。」

2021年奪下總冠軍的公鹿，今年送走哈勒戴、迎接里拉德，新的「三巨頭」昨天雖因米道頓肌腱炎免戰缺一角，靠里拉德和安戴托昆波飆分仍收下近8戰的第7勝，里拉德更成為史上第15位面對聯盟30支球隊都有30分以上表現的球員。

公鹿隊史最大逆轉勝是2012年11月出戰公牛隊的27分，昨差點改寫紀錄，攻下33分、16籃板的安戴托昆波指出，有時都是球隊自己陷入泥沼，讓比賽變得難打，「我們不能讓比賽有這樣開局，不該落後26分再試著後來居上，會對身體造成傷害，但很開心拿下勝利。」