NBA／里拉德首度打拓荒者「感覺很怪」 公鹿26分逆轉創紀錄
東區強權公鹿今天在主場迎戰拓荒者，這是里拉德（Damian Lillard）生涯首度對決老東家，沒想到第三節剩9分08秒時，竟陷入26分落後。不過在那之後里拉德與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）輪流發威，打出58：21攻勢扭轉戰局，終場以108：102險勝拓荒者，完成本季最多落後逆轉秀。
安戴托昆波全場得到33分16籃板6助攻3阻攻，里拉德則砍下31分。拓荒者方面，波格登（Malcolm Brogdon）得到18分12助攻8籃板，葛蘭特（Jerami Grant）攻進22分，艾頓（Deandre Ayton）14分13籃板，探花韓德森（Scoot Henderson）拿下生涯新高的13分。
據ESPN分析系統，拓荒者本場比賽贏球機率一度達98%，安戴托昆波賽後表示，「拓荒者是一支非常優秀的年輕球隊，打得很努力。我們把比賽搞得很困難，我們開局不能這樣打，不該落後26分再試圖贏下比賽，這只會對身體造成傷害。」
這是里拉德離開拓荒者後，首度對決老東家，他受訪時表示，「我一走進球場就看到很多熟面孔，我原本想去客隊休息室。上場時看到他們是一種奇怪的感覺，但比賽開始後，我很快就克服。」
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