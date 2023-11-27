NBA／格林不後悔「鎖喉」戈貝爾 強調只在意保護隊友

勇士防守悍將格林（Draymond Green）將在後天對陣國王的比賽復出。他今天受訪時直言，對「鎖喉」戈貝爾（Rudy Gobert）的行為毫不後悔。

日前勇士湯普森（Klay Thompson）與灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），在比賽中互扯球衣，戈貝爾第一時間上前當和事佬，卻被格林從背後鎖喉，事後格林被聯盟禁賽5場。

勇士在格林禁賽期間打出2勝3敗戰績，格林今天受訪時強調不後悔對戈貝爾鎖喉，「我會在任何地方保護隊友，對我來說最重要的是，我關心的人有何感受、受到哪些影響和他們必須面對什麼。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）先前表示格林的行為太超過，聯盟懲罰合理。格林透露他和教練團達成的共識是，「無論如何我都會做自己，這點不會變，但有更好的方法能做到這點，我們正找出更好的方法。」

聯盟日前解釋，禁賽格林5場是基於他「黑歷史」豐富，對此格林不以為然表示，「我已為那些行為付出過代價，總決賽G5（2015-2016賽季）被禁賽了，不能因為那些事一直禁賽我。」