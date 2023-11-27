NBA／布克1.7秒致勝三分球 太陽無KD仍笑納7連勝

熱火隊今天在被靠背賽事97：115不敵籃網隊輸球，以2勝3敗結束近期的客場5連戰，值得一提的是，這3場敗仗中就有2場是葬送20分的領先慘遭逆轉，今天賽後主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）也

2023-11-26 17:07