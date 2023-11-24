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NBA／保羅迎戰老東家 慘遭「剋星」裁判驅逐
為消化感恩節休戰賽程，NBA昨進行14場賽事，其中多場比賽上演對決老東家戲碼，勇士隊保羅在重返鳳凰城比賽中，第二節遭到「剋星」裁判佛斯特連續吹判技術犯規遭到驅逐出場，最終太陽隊也在杜蘭特、布克攜手攻下57分領軍下，以123：115讓保羅敗興而歸。
保羅今年休賽季被太陽交易送到巫師隊後，輾轉加盟勇士，並在昨天首度回到鳳凰城出賽，太陽球團賽前也特別播放影片向他致敬，不過比賽到第二節尾聲時，保羅卻在防守杜蘭特過程中被吹判犯規，更因與佛斯特激烈討論，遭到連續吹判技術犯規而驅逐，就連勇士主帥柯爾也賠上一次技術犯規，讓太陽罕見連罰五球。
至於遭公鹿隊交易出去的哈勒戴，昨則是與塞爾蒂克隊迎戰公鹿，儘管面對老東家哈勒戴全場僅5分進帳，但另7名上場球員都得分上雙，幫助「綠衫軍」以119：116險勝。
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