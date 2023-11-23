NBA／湖人末節防守讓獨行俠19中3 詹皇：前36分鐘要更好
湖人今天在主場迎戰獨行俠，三節打完就落後20分，但末節提升防守強度，打出30：8攻勢。沒想到獨行俠厄文（Kyrie Irving）投進關鍵三分，且詹姆斯（LeBron James）發生要命失誤，湖人終場仍以101：104落敗。雖然輸球，但詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）都滿意球隊第四節的表現。
獨行俠末節19投3中，差點被湖人大逆轉，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示，「當你擁有唐西奇（Luka Doncic）和厄文這樣的後場組合時，會很安心。唐西奇傳球很厲害，厄文做了該做的事，沒有感到驚慌。」
詹姆斯則滿意湖人末節的防守表現，「我們給自己戰鬥的機會，當你落後這麼多分時，這樣做很困難。我喜歡最後12分鐘的防守，但前36分鐘要做得更好。」針對最後一波攻勢傳給戴維斯被抄截，詹姆斯解釋，「我傳得太短，但那是正確的比賽解讀。」
戴維斯也稱讚團隊防守表現，「我們在第四節重新找回防守狀態，投進一些關鍵球，我們是一支堅韌不拔的球隊，戰鬥到最後。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 詹皇致命失誤逆轉獨行俠功虧一簣！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言