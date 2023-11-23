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NBA／湖人末節防守讓獨行俠19中3 詹皇：前36分鐘要更好

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)。 路透
詹姆斯(右)。 路透

湖人今天在主場迎戰獨行俠，三節打完就落後20分，但末節提升防守強度，打出30：8攻勢。沒想到獨行俠厄文（Kyrie Irving）投進關鍵三分，且詹姆斯（LeBron James）發生要命失誤，湖人終場仍以101：104落敗。雖然輸球，但詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）都滿意球隊第四節的表現。

獨行俠末節19投3中，差點被湖人大逆轉，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）表示，「當你擁有唐西奇（Luka Doncic）和厄文這樣的後場組合時，會很安心。唐西奇傳球很厲害，厄文做了該做的事，沒有感到驚慌。」

詹姆斯則滿意湖人末節的防守表現，「我們給自己戰鬥的機會，當你落後這麼多分時，這樣做很困難。我喜歡最後12分鐘的防守，但前36分鐘要做得更好。」針對最後一波攻勢傳給戴維斯被抄截，詹姆斯解釋，「我傳得太短，但那是正確的比賽解讀。」

戴維斯也稱讚團隊防守表現，「我們在第四節重新找回防守狀態，投進一些關鍵球，我們是一支堅韌不拔的球隊，戰鬥到最後。」

湖人 獨行俠 LeBron James

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