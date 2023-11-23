NBA／拿麥克風要馬刺球迷別噓雷納德 波總解釋：不能惹熊

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）生涯從馬刺起步，卻在2018年與馬刺不歡而散，每當他回到聖安東尼奧，主場就會響起如雷的噓聲。馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）今天罕見拿起麥克風，叫自家球迷別再噓雷納德。

第二節剩下3分06秒時，雷納德正準備執行2罰，馬刺球迷紛紛發出噓聲干擾，波波維奇突然走到紀錄台，拿起麥克風說，「我們能停止噓聲，讓那些人好好打球嗎？有點風度，這不是我們的風格，別再噓了。」不過現場馬刺球迷反而噓得更大聲。

Wow. #Spurs HC Gregg Popovich just grabbed the arena microphone with Kawhi Leonard at the free throw line, and asked the crowd to stop booing.



Fans have been booing Leonard, who asked to be traded from San Antonio, on every touch.



Not sure I've seen that in an NBA game. pic.twitter.com/PHk3yD2IHG — Nate Ryan (@nateryansports) 2023年11月23日

馬刺最終以102：109不敵快艇，吞下10連敗，波波維奇賽後也解釋為何阻止觀眾噓聲，「我想每個人都知道這項運動，你不能去惹熊。」

雷納德全場17投10中，攻下26分8籃板，他賽後表示，，「如果我沒有穿上馬刺球衣，他們可能在我職業生涯剩餘時間中，都會噓我。不過事情就是這樣，就像我說的，他們是聯盟中最好的球迷之一，非常有競爭力。」