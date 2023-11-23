快訊

直播／侯友抵達君悅飯店 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／拿麥克風要馬刺球迷別噓雷納德 波總解釋：不能惹熊

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德(右)。 路透
雷納德(右)。 路透

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）生涯從馬刺起步，卻在2018年與馬刺不歡而散，每當他回到聖安東尼奧，主場就會響起如雷的噓聲。馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）今天罕見拿起麥克風，叫自家球迷別再噓雷納德。

第二節剩下3分06秒時，雷納德正準備執行2罰，馬刺球迷紛紛發出噓聲干擾，波波維奇突然走到紀錄台，拿起麥克風說，「我們能停止噓聲，讓那些人好好打球嗎？有點風度，這不是我們的風格，別再噓了。」不過現場馬刺球迷反而噓得更大聲。

馬刺最終以102：109不敵快艇，吞下10連敗，波波維奇賽後也解釋為何阻止觀眾噓聲，「我想每個人都知道這項運動，你不能去惹熊。」

雷納德全場17投10中，攻下26分8籃板，他賽後表示，，「如果我沒有穿上馬刺球衣，他們可能在我職業生涯剩餘時間中，都會噓我。不過事情就是這樣，就像我說的，他們是聯盟中最好的球迷之一，非常有競爭力。」

馬刺 快艇 Kawhi Leonard Gregg Popovich

相關新聞

NBA／湖人差點完成20分逆轉秀 詹皇關鍵失誤不敵獨行俠

獨行俠今天作客湖人，湖人末節打出30：8攻勢反超。不過獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）飆進關鍵三分球超前比分，湖人下一波攻勢交給詹姆斯（LeBron James），他竟發生傳球失誤，葬送絕殺

NBA／重返鳳凰城卻被剋星裁判驅逐 保羅：我們有私人恩怨

勇士後衛保羅（Chris Paul）在今天重返鳳凰城太陽主場並受到球隊播放影片致敬，不過他卻在第二節時因為連續吞下技術犯...

NBA／籃網布里吉斯飆45分仍不敵老鷹 發文聲援前隊友保羅

老鷹昨天狂轟152分仍不敵溜馬，今天面對籃網又上演飆分秀，雙方殺進延長賽，由老鷹以147：145險勝。老鷹少主楊恩（Trae Young）拿到本季新高43分，籃網球星布里吉斯（Mikal Bridge

NBA／波總請觀眾別噓雷納德 馬刺仍不敵快艇苦吞10連敗

馬刺今天在主場迎戰快艇，首節21投3中，只得14分。儘管末節一度追到5分差，但快艇仍靠穩定的罰球，以109：102收下勝利。快艇打出3連勝；馬刺則苦吞10連敗。 快艇前一戰面對馬刺，以124：9

NBA／幫哈勒戴退前東家 波爾辛吉斯：我們很想贏這場

東區排名前段班的塞爾蒂克隊與公鹿隊在今天交鋒，也是哈勒戴（Jrue Holiday）在休賽季遭到公鹿交易後首次迎戰老東家...

NBA／曾看好波爾成為下一個哈登 賈奈特改口：不屬於這聯盟

傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）季前曾表示很看好波爾（Jordan Poole），預言他會成為下一個哈登（James Harden）。不過波爾開季至今的表現讓他相當失望，他在節目上痛批波爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。