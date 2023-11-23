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NBA／拿麥克風要馬刺球迷別噓雷納德 波總解釋：不能惹熊
快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）生涯從馬刺起步，卻在2018年與馬刺不歡而散，每當他回到聖安東尼奧，主場就會響起如雷的噓聲。馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）今天罕見拿起麥克風，叫自家球迷別再噓雷納德。
第二節剩下3分06秒時，雷納德正準備執行2罰，馬刺球迷紛紛發出噓聲干擾，波波維奇突然走到紀錄台，拿起麥克風說，「我們能停止噓聲，讓那些人好好打球嗎？有點風度，這不是我們的風格，別再噓了。」不過現場馬刺球迷反而噓得更大聲。
馬刺最終以102：109不敵快艇，吞下10連敗，波波維奇賽後也解釋為何阻止觀眾噓聲，「我想每個人都知道這項運動，你不能去惹熊。」
雷納德全場17投10中，攻下26分8籃板，他賽後表示，，「如果我沒有穿上馬刺球衣，他們可能在我職業生涯剩餘時間中，都會噓我。不過事情就是這樣，就像我說的，他們是聯盟中最好的球迷之一，非常有競爭力。」
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