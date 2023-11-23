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NBA／艾頓缺陣拓荒者退爵士止8連敗 探花復出自認打得不錯

聯合新聞網／ 綜合報導
韓德森(左)傷癒復出首戰，得到3分7助攻。 美聯社
韓德森(左)傷癒復出首戰，得到3分7助攻。 美聯社

拓荒者今天在主場迎戰爵士，當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）因背傷缺陣，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）則傷癒復出。拓荒者在葛蘭特（Jerami Grant）30分領軍下，以121：105輕取爵士，中止8連敗。

拓荒者半場打完就領先19分，下半場持續壓制爵士，末節一度取得32分領先，爵士也在最後5分鐘換上板凳球員。拓荒者除了葛蘭特外，波格登（Malcolm Brogdon）得到20分8助攻，華克（Jabari Walker）砍下19分10籃板。

探花後衛韓德森上場17分鐘，7投1中，得到3分7助攻，他自認打得還不錯，「我沒有出手很多次，而是先試著恢復體能。我不會對出手次數太少有壓力，只是試著回到場上，並贏下比賽。」

爵士今天輸球後苦吞4連敗，馬卡南（Lauri Markkanen）攻進24分8籃板，菜鳥後衛喬治（Keyonte George）得到16分7助攻，柯林斯（John Collins）砍下12分11籃板。

拓荒者 爵士 Deandre Ayton 韓德森

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