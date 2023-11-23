NBA／湖人差點完成20分逆轉秀 詹皇關鍵失誤不敵獨行俠

獨行俠今天作客湖人，湖人末節打出30：8攻勢反超。不過獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）飆進關鍵三分球超前比分，湖人下一波攻勢交給詹姆斯（LeBron James），他竟發生傳球失誤，葬送絕殺機會，終場以101：104不敵獨行俠，中斷3連勝。

獨行俠三節打完領先20分，不過主力中鋒萊夫利（Dereck Lively II）傷退讓比賽出現變數，湖人末節打出30：8攻勢反超。厄文最後21秒投進關鍵三分球後，取得1分領先，湖人將絕殺機會交給詹姆斯操刀，他想傳給籃下的戴維斯（Anthony Davis），被獨行俠識破，厄文拿到球權後被犯規，2罰全中，詹姆斯最後一擊三分未命中，吞下敗仗。

MAVS SURVIVE.



The Lakers stormed back from 20 down to take a late lead but the clutch Kyrie 3 put the Mavs back on top with 20 seconds left. https://t.co/mI1CfRhZ2J pic.twitter.com/ICAJW1R6YF — NBA (@NBA) 2023年11月23日

唐西奇（Luka Doncic）攻下30分13籃板8助攻，厄文得到28分6籃板，J.格林（Josh Green）挹注15分。

湖人方面，詹姆斯砍下26分9籃板7助攻，戴維斯10分14籃板，里夫斯（Austin Reaves）貢獻17分6籃板6助攻。