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NBA／波總請觀眾別噓雷納德 馬刺仍不敵快艇苦吞10連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺總教練波波維奇(右)要主場球迷別噓雷納德。 美聯社
馬刺總教練波波維奇(右)要主場球迷別噓雷納德。 美聯社

馬刺今天在主場迎戰快艇，首節21投3中，只得14分。儘管末節一度追到5分差，但快艇仍靠穩定的罰球，以109：102收下勝利。快艇打出3連勝；馬刺則苦吞10連敗。

快艇前一戰面對馬刺，以124：99大勝，成功拿下本季客場首勝。馬刺首節就上演打鐵秀，只得14分。第二節攻勢集中在禁區，有所好轉，半場打完只以48：56落後。

第二節發生有趣一幕，當雷納德（Kawhi Leonard）在罰球時，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）拿起麥克風，叫球迷不要發出噓聲，直言「我們不是這種人。」

第三節馬刺再度陷入得分低潮，全隊22分有10分是狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下，快艇則靠雷納德單節13分，再度擴大領先優勢。末節馬刺一波11：2攻勢讓比賽再度緊張，但後續氣力放盡，仍吞下敗仗。

溫班亞瑪(右)砍下22分15籃板3阻攻，還是不敵雷納德(左)領軍的快艇，馬刺苦吞10連敗。 美聯社
溫班亞瑪(右)砍下22分15籃板3阻攻，還是不敵雷納德(左)領軍的快艇，馬刺苦吞10連敗。 美聯社

雷納德和喬治（Paul George）今天都攻下24分，哈登（James Harden）得到16分9助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出8分6籃板7助攻數據。馬刺方面，溫班亞瑪砍下22分15籃板3阻攻，索漢（Jeremy Sochan）得到19分5籃板7助攻。

馬刺 快艇 Kawhi Leonard Gregg Popovich

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