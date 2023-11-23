NBA／波總請觀眾別噓雷納德 馬刺仍不敵快艇苦吞10連敗

馬刺今天在主場迎戰快艇，首節21投3中，只得14分。儘管末節一度追到5分差，但快艇仍靠穩定的罰球，以109：102收下勝利。快艇打出3連勝；馬刺則苦吞10連敗。

快艇前一戰面對馬刺，以124：99大勝，成功拿下本季客場首勝。馬刺首節就上演打鐵秀，只得14分。第二節攻勢集中在禁區，有所好轉，半場打完只以48：56落後。

第二節發生有趣一幕，當雷納德（Kawhi Leonard）在罰球時，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）拿起麥克風，叫球迷不要發出噓聲，直言「我們不是這種人。」

Wow. #Spurs HC Gregg Popovich just grabbed the arena microphone with Kawhi Leonard at the free throw line, and asked the crowd to stop booing.



Fans have been booing Leonard, who asked to be traded from San Antonio, on every touch.



Not sure I've seen that in an NBA game. pic.twitter.com/PHk3yD2IHG — Nate Ryan (@nateryansports) 2023年11月23日

第三節馬刺再度陷入得分低潮，全隊22分有10分是狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下，快艇則靠雷納德單節13分，再度擴大領先優勢。末節馬刺一波11：2攻勢讓比賽再度緊張，但後續氣力放盡，仍吞下敗仗。

溫班亞瑪(右)砍下22分15籃板3阻攻，還是不敵雷納德(左)領軍的快艇，馬刺苦吞10連敗。 美聯社

雷納德和喬治（Paul George）今天都攻下24分，哈登（James Harden）得到16分9助攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）繳出8分6籃板7助攻數據。馬刺方面，溫班亞瑪砍下22分15籃板3阻攻，索漢（Jeremy Sochan）得到19分5籃板7助攻。