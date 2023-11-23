快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

NBA／不怨恨被公鹿交易 哈勒戴：我待在東區頂尖球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴(左)。 路透
哈勒戴(左)。 路透

塞爾蒂克今天在主場迎戰公鹿隊，這是哈勒戴（Jrue Holiday）休賽季被公鹿交易後，首次對決前東家。他賽前受訪時表示，對公鹿沒有怨恨，因為他待在東區頂尖球隊。

公鹿為了得到里拉德（Damian Lillard），把哈勒戴當作交易籌碼送去拓荒者，隨後拓荒者又把他交易到綠衫軍，換取更多選秀籤。當被問到是否怨恨公鹿，哈勒戴回應：「不會，我認為他們得到想要的，所以我不能為此生氣。」

哈勒戴也表示，「如果有先預告會更好。不過我目前待在最能與他們競爭的位置，就是東區最頂尖球隊，希望也是聯盟最佳。」

塞爾蒂克賽前11勝3敗暫居東區龍頭，公鹿10勝4敗緊追在後。哈勒戴直言今天比賽很重要，但與個人無關，「這兩支球隊都有很多好選手出賽，這是我想要的，而不是我個人對上公鹿。」

公鹿 塞爾蒂克 Jrue Holiday

延伸閱讀

NBA／東區頂尖對決 公鹿vs.塞爾蒂克比賽數據統計

NBA／雙J飆51分、哈勒戴準大三元 塞爾蒂克拿籃網止敗

NBA／轉戰綠衫軍改穿4號戰袍 哈勒戴透露兩大原因

NBA／填補泰托姆下場攻守缺口 名記曝哈勒戴可能改打替補

相關新聞

NBA／不怨恨被公鹿交易 哈勒戴：我待在東區頂尖球隊

塞爾蒂克今天在主場迎戰公鹿隊，這是哈勒戴（Jrue Holiday）休賽季被公鹿交易後，首次對決前東家。他賽前受訪時表示，對公鹿沒有怨恨，因為他待在東區頂尖球隊。 公鹿為了得到里拉德（Damia

NBA／詹皇破3.9萬分史上第1人 湖人季中錦標賽4戰全勝晉級

年底將滿39歲的湖人隊一哥詹姆斯，昨天對爵士隊之戰首節就達成生涯39000分里程碑，成為NBA史上第1人，湖人在他17分...

NBA／狂轟38分本季代表作還是輸 老鷹一哥楊恩怨8罰球太少

老鷹隊今天對戰溜馬隊的比賽上演了一場史詩級的飆分大戰，最後老鷹以152：157敗下陣來，苦吞3連敗，不過一哥楊恩（Trae Young）打出本季最佳一役，以近8成命中率、包含5記三分球轟下賽季次高38

NBA／英國歌后愛黛兒傳喜訊！與詹皇經紀人富保羅結婚

英國歌后愛黛兒（Adele）2021年和NBA知名經紀人富保羅（Rich Paul）陷入熱戀，時常相約到湖人主場觀看詹姆斯（LeBron James）打球，如今多家外媒報導，愛黛兒近日在一場脫口秀表演

NBA／魔術防守超越灰狼登頂聯盟 教頭讚薩格斯能量感染全隊

魔術今天在主場以126：107擊敗暴龍隊，取得4連勝，並列東區第4。賽後防守效率超越灰狼隊，登上聯盟第1，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）和球員們一致讚揚後衛薩格斯（Jalen Sugg

NBA／首位達成3萬9000分 詹姆斯：第一個總是很酷

在距離39歲進入倒數39天的湖人一哥詹姆斯（LeBron James），在今天與爵士之戰進帳17分後，生涯累積得分已經來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。