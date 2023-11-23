NBA／不怨恨被公鹿交易 哈勒戴：我待在東區頂尖球隊

塞爾蒂克今天在主場迎戰公鹿隊，這是哈勒戴（Jrue Holiday）休賽季被公鹿交易後，首次對決前東家。他賽前受訪時表示，對公鹿沒有怨恨，因為他待在東區頂尖球隊。

公鹿為了得到里拉德（Damian Lillard），把哈勒戴當作交易籌碼送去拓荒者，隨後拓荒者又把他交易到綠衫軍，換取更多選秀籤。當被問到是否怨恨公鹿，哈勒戴回應：「不會，我認為他們得到想要的，所以我不能為此生氣。」

哈勒戴也表示，「如果有先預告會更好。不過我目前待在最能與他們競爭的位置，就是東區最頂尖球隊，希望也是聯盟最佳。」

塞爾蒂克賽前11勝3敗暫居東區龍頭，公鹿10勝4敗緊追在後。哈勒戴直言今天比賽很重要，但與個人無關，「這兩支球隊都有很多好選手出賽，這是我想要的，而不是我個人對上公鹿。」