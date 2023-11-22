快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

NBA／狂轟38分本季代表作還是輸 老鷹一哥楊恩怨8罰球太少

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹隊楊恩今天繳本季代表作，無奈球隊最後以5分之差敗給溜馬隊。 路透社
老鷹隊楊恩今天繳本季代表作，無奈球隊最後以5分之差敗給溜馬隊。 路透社

老鷹隊今天對戰溜馬隊的比賽上演了一場史詩級的飆分大戰，最後老鷹以152：157敗下陣來，苦吞3連敗，不過一哥楊恩（Trae Young）打出本季最佳一役，以近8成命中率、包含5記三分球轟下賽季次高38分，但他在賽後對於裁判的吹罰頗有微詞。

兩隊不管是進攻效率、進攻節奏都屬聯盟前段班，也就造就了這場合計309分的進攻戰，溜馬明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）37分、16助攻無疑是全場最亮眼，但楊恩勢頭也沒有完全被壓過去，今天17投13中攻下38分、8助攻，是本季首次單場命中率破5成，表現一點都不遜色。

然而，楊恩賽後卻沮喪表示，自己本場比賽不應該只獲得8次罰球，「我不該因說『想弄清楚什麼是真正的犯規』而被罰款......我上罰球線是因為對手對我施加侵略性的身體接觸，照溜馬的吹判標準，我應獲得兩倍罰球機會。」

本季的楊恩場均獲得9.7次罰球，和里拉德（Damian Lillard）並列全聯盟第二，僅次於安比德（Joel Embiid）的11.1次，事實上這個數字已經是楊恩生涯新高，他的生涯平均為7.7次。

比起罰球數，本季楊恩的投籃狀況更令人擔心，賽季至今他的命中率僅3成56、三分命中率2成82，兩項都是生涯低谷，也導致場均得分是菜鳥年後新低的23.4分。

Trae Young Joel Embiid Damian Lillard 老鷹 溜馬

延伸閱讀

NBA／史詩進攻大戰 溜馬vs.老鷹賽後數據統計

NBA／首位達成3萬9000分 詹姆斯：第一個總是很酷

NBA／詹皇一夜達2里程碑 湖人痛宰爵士晉季中錦標賽8強慶賀

NBA／溜馬晉季中錦標賽8強 教練讚哈利伯頓傳球像唐西奇

相關新聞

NBA／首位達成3萬9000分 詹姆斯：第一個總是很酷

在距離39歲進入倒數39天的湖人一哥詹姆斯（LeBron James），在今天與爵士之戰進帳17分後，生涯累積得分已經來...

NBA／溜馬晉季中錦標賽8強 教練讚哈利伯頓傳球像唐西奇

溜馬隊今天與老鷹隊的進攻大戰中，靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場37分16助攻5籃板3抄截的精彩演...

NBA／狂轟38分本季代表作還是輸 老鷹一哥楊恩怨8罰球太少

老鷹隊今天對戰溜馬隊的比賽上演了一場史詩級的飆分大戰，最後老鷹以152：157敗下陣來，苦吞3連敗，不過一哥楊恩（Trae Young）打出本季最佳一役，以近8成命中率、包含5記三分球轟下賽季次高38

NBA／英國歌后愛黛兒傳喜訊！與詹皇經紀人富保羅結婚

英國歌后愛黛兒（Adele）2021年和NBA知名經紀人富保羅（Rich Paul）陷入熱戀，時常相約到湖人主場觀看詹姆斯（LeBron James）打球，如今多家外媒報導，愛黛兒近日在一場脫口秀表演

NBA／魔術防守超越灰狼登頂聯盟 教頭讚薩格斯能量感染全隊

魔術今天在主場以126：107擊敗暴龍隊，取得4連勝，並列東區第4。賽後防守效率超越灰狼隊，登上聯盟第1，魔術總教練莫斯利（Jamahl Mosley）和球員們一致讚揚後衛薩格斯（Jalen Sugg

NBA／KD躋身歷史得分榜第11 布克發現艾頓打太陽特別努力

太陽今天以120：107輕取拓荒者，拉出一波4連勝。球星杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下31分，生涯累積2萬7331分，超越傳奇名將海斯（Elvin Hayes），成歷史得分王第11名，距離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。