NBA／狂轟38分本季代表作還是輸 老鷹一哥楊恩怨8罰球太少

老鷹隊今天對戰溜馬隊的比賽上演了一場史詩級的飆分大戰，最後老鷹以152：157敗下陣來，苦吞3連敗，不過一哥楊恩（Trae Young）打出本季最佳一役，以近8成命中率、包含5記三分球轟下賽季次高38分，但他在賽後對於裁判的吹罰頗有微詞。

兩隊不管是進攻效率、進攻節奏都屬聯盟前段班，也就造就了這場合計309分的進攻戰，溜馬明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）37分、16助攻無疑是全場最亮眼，但楊恩勢頭也沒有完全被壓過去，今天17投13中攻下38分、8助攻，是本季首次單場命中率破5成，表現一點都不遜色。

Trae Young vs Indiana Pacers



38 PTS

1 REB

8 AST

3 STL

13/17 FG

5/8 3P#TrueToAtlanta L pic.twitter.com/DMq1dSXe8x — A Walking Highlight (@11AWH) 2023年11月22日

然而，楊恩賽後卻沮喪表示，自己本場比賽不應該只獲得8次罰球，「我不該因說『想弄清楚什麼是真正的犯規』而被罰款......我上罰球線是因為對手對我施加侵略性的身體接觸，照溜馬的吹判標準，我應獲得兩倍罰球機會。」

本季的楊恩場均獲得9.7次罰球，和里拉德（Damian Lillard）並列全聯盟第二，僅次於安比德（Joel Embiid）的11.1次，事實上這個數字已經是楊恩生涯新高，他的生涯平均為7.7次。

比起罰球數，本季楊恩的投籃狀況更令人擔心，賽季至今他的命中率僅3成56、三分命中率2成82，兩項都是生涯低谷，也導致場均得分是菜鳥年後新低的23.4分。