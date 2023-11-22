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NBA／馬克西關鍵時刻掉漆 葛蘭德32分率騎士OT險勝76人

聯合新聞網／ 綜合報導
葛蘭德(左)攻下32分，率騎士OT險勝76人。 美聯社
葛蘭德(左)攻下32分，率騎士OT險勝76人。 美聯社

騎士今天作客挑戰76人，球星米契爾（Donovan Mitchell）持續因傷缺陣，兩隊鏖戰到延長賽，馬克西（Tyrese Maxey）關鍵時刻上籃放槍，三分球又「肉包」，騎士終場以122：119險勝，取得4連勝。

第二節騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）發威，半場打完取得12分領先。下半場76人靠著安比德（Joel Embiid）、哈里斯（Tobias Harris）和馬克西輪流進攻，在末節尾聲追上。

76人老將貝佛利（Patrick Beverley）命中關鍵球取得2分領先，接著卻對葛蘭德（Darius Garland）犯規，葛蘭德2罰全中追平，安比德絕殺球未命中，進入延長賽。

延長賽最後17秒騎士1分領先，馬克西成功過人卻上籃放槍，安比德隨後更領到第6犯退場。葛蘭德2罰全中後，馬克西飄移三分投出「肉包」，騎士球員將球潑出界，但76人最後一擊傳球失誤，最終遺憾落敗。

葛蘭德全場拿到32分8助攻3抄截，艾倫攻下26分13籃板，莫布里18分12籃板，射手史特魯斯（Max Strus）得到20分6助攻。76人方面，安比德32分13籃板5助攻，外帶5阻攻2抄截，但發生6次失誤。馬克西攻下30分6助攻，哈里斯則砍進23分。

騎士 76人 Joel Embiid 馬克西

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