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NBA／布魯克斯稱自己是灰熊的前女友 教頭：我結婚10年了

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯。 法新社
布魯克斯。 法新社

布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季離開待了6季的灰熊隊，和火箭隊簽下4年8000萬美元合約。火箭明天將在主場迎戰灰熊，這是他首度對決老東家。

火箭近期吞下客場3連敗，不過戰績6勝6敗，仍比灰熊的3勝10敗好很多。布魯克斯受訪時被問到即將對陣灰熊的感覺，他把自己比喻成灰熊前女友，「我就像你的前女友。她走了你才知道她有多好。」

灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）聽聞後回應：「有趣的說法，我結婚10年了，有4個好看的孩子。」

灰熊休賽季放走布魯克斯，把替補控衛瓊斯（Tyus Jones）換成防守大鎖史馬特（Marcus Smart）。不過莫蘭特（Ja Morant）被禁賽25場，加上亞當斯（Steven Adams）克拉克（Brandon Clarke）缺陣，近期史馬特與肯納德（Kawhi Leonard）也進入傷兵名單，導致戰績一蹶不振。

火箭 灰熊 Dillon Brooks

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