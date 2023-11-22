NBA／布魯克斯稱自己是灰熊的前女友 教頭：我結婚10年了
布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季離開待了6季的灰熊隊，和火箭隊簽下4年8000萬美元合約。火箭明天將在主場迎戰灰熊，這是他首度對決老東家。
火箭近期吞下客場3連敗，不過戰績6勝6敗，仍比灰熊的3勝10敗好很多。布魯克斯受訪時被問到即將對陣灰熊的感覺，他把自己比喻成灰熊前女友，「我就像你的前女友。她走了你才知道她有多好。」
灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）聽聞後回應：「有趣的說法，我結婚10年了，有4個好看的孩子。」
灰熊休賽季放走布魯克斯，把替補控衛瓊斯（Tyus Jones）換成防守大鎖史馬特（Marcus Smart）。不過莫蘭特（Ja Morant）被禁賽25場，加上亞當斯（Steven Adams）克拉克（Brandon Clarke）缺陣，近期史馬特與肯納德（Kawhi Leonard）也進入傷兵名單，導致戰績一蹶不振。
2023-24 NBA即時比分
▪ 艾頓被交易後首次重返太陽！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言