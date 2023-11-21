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NBA／黃蜂家暴男關鍵三分OT氣走綠軍 泰托姆砍45分空響

聯合新聞網／ 綜合報導
布里吉斯(左)投進關鍵三分球，幫助黃蜂險勝塞爾蒂克。 美聯社
布里吉斯(左)投進關鍵三分球，幫助黃蜂險勝塞爾蒂克。 美聯社

東區龍頭塞爾蒂克今天作客黃蜂，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）狂飆45分，但其餘先發球員表現不佳。兩隊鏖戰到延長賽，黃蜂「家暴男」布里吉斯（Miles Bridges）投進關鍵三分球，終場以121：118氣走綠衫軍。

塞爾蒂克後衛懷特（Derrick White）和老將霍福特（Al Horford）今天缺陣，泰托姆第二節大爆發，單節砍進23分，幫助綠衫軍半場打完取得11分領先。但綠衫軍下半場手感冰冷，第四節最後2分鐘更是一分未得，被黃蜂打出9：0攻勢逼平得加班。

延長賽最後一分鐘，泰托姆飆進三分球取得2分領先，黃蜂先靠海瓦德（Gordon Hayward）扣籃追平，最後6.1秒布里吉斯45度角三分出手命中，隨後泰托姆獲得3次罰球，結果第3罰沒進；反觀海瓦德2罰全中，又取得3分領先。塞爾蒂克最後一擊被布里吉斯抄截，結束比賽。

黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）得到36分9籃板8助攻，海瓦德攻進20分，中鋒威廉斯（Mark Williams）拿下18分16籃板，布里吉斯則有14分15籃板。

泰托姆全場28投15中，攻下45分13籃板6助攻，普里查德（Payton Pritchard）板凳出發挹注21分，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）雖攻下17分8籃板，但三分球8投1中，射手豪瑟（Sam Hauser）三分球9投僅1中，布朗（Jaylen Brown）17投5中，只得到13分。

黃蜂 塞爾蒂克 Jayson Tatum

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