NBA／湖人球迷安東尼參加半場投籃挑戰 重傷倒地需人攙扶

湖人球團昨天舉辦中場投籃挑戰，成功的球迷可獲得5萬5000美元獎金，沒想到1位名叫安東尼（Anthony）的球迷不僅挑戰失敗，還受傷退場。

從影片中可見，該名球迷助跑後投籃沒進，隨後扶著背走了幾步路就倒地。他摸著跟腱並露出笑容，原本主持人打算讓他再投一次，但事後發現傷勢很嚴重，需要旁人協助才能離場。

No way this Lakers fan injured himself on the halfcourt shot 😭😭 pic.twitter.com/hhWz6Wxy8y — KingCharge (@KingCharge) 2023年11月20日

許多網友及媒體都為這位球迷感到難過，但也有人開玩笑表示，「為什麼總是安東尼？」似乎是在暗酸湖人球星戴維斯（Anthony Davis）經常受傷。