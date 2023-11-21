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NBA／湖人球迷安東尼參加半場投籃挑戰 重傷倒地需人攙扶

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球迷安東尼。 截圖自影片畫面
湖人球迷安東尼。 截圖自影片畫面

湖人球團昨天舉辦中場投籃挑戰，成功的球迷可獲得5萬5000美元獎金，沒想到1位名叫安東尼（Anthony）的球迷不僅挑戰失敗，還受傷退場。

從影片中可見，該名球迷助跑後投籃沒進，隨後扶著背走了幾步路就倒地。他摸著跟腱並露出笑容，原本主持人打算讓他再投一次，但事後發現傷勢很嚴重，需要旁人協助才能離場。

許多網友及媒體都為這位球迷感到難過，但也有人開玩笑表示，「為什麼總是安東尼？」似乎是在暗酸湖人球星戴維斯（Anthony Davis）經常受傷。

湖人 Anthony Davis

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