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NBA／國王擁雙星還不夠 名記曝追求拉文等3球星

聯合新聞網／ 綜合報導
傳國王有意拉文(左)等3名球星。 路透
傳國王有意拉文(左)等3名球星。 路透

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上爆料，國王隊可能在季中發動交易換回球星，公牛後衛拉文（Zach LaVine）、暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）和阿努諾比（OG Anunoby）是可能人選。

國王去年2月用潛力新星哈利柏頓（Tyrese Haliburton）、射手希爾德（Buddy Hield）及老將湯普森（Tristan Thompson），換回明星長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）等籌碼。這筆交易改變國王命運，從多年爛隊翻身成西區強權，如今國王有意進一步提升陣容。

查拉尼亞指出，國王會進行每位球星的交易討論，他們累積資產方面做得很完善，擁有可以配平薪資的合約，因此他們可能添加第3名球星。

國王熱身賽和開季表現不佳，但主控福克斯（De'Aaron Fox）近期歸隊，球隊也拉出一波6連勝，登上西區第4。公牛和暴龍上季是附加賽球隊，本季目前排在東區第10及第11。

國王 Zach LaVine

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