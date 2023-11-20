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NBA／布魯克斯不後悔嗆詹皇 被比「too small」動作羞辱

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、布魯克斯(右)。 法新社
詹姆斯(左)、布魯克斯(右)。 法新社

「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）防守方式太骯髒，上季又嗆湖人巨星詹姆斯（LeBron James）太老，因此被球迷們視為反派人物。布魯克斯本季轉戰火箭打出好成績，今天火箭作客湖人賽前，他向媒體表示不後悔挑釁詹皇。

布魯克斯上季在季後賽負責主防詹姆斯，兩人在場上有很多言語交換，布魯克斯當時表示，「他已經老了，我在場上不會尊重任何人，除非他能在我面前拿下40分。」結果詹姆斯後來大爆發，領軍湖人淘汰灰熊。布魯克斯今天被問到是否後悔嗆詹皇，他表示，「不會，我現在感覺還是一樣。」

布魯克斯去年害勇士隊小裴頓（Gary Payton II）受重傷，今年2月偷襲騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）重要部位，後來又和勇士格林（Draymond Green）互嗆，因此不少球迷稱他是「惡棍」。對此，布魯克斯欣然接受，「這個稱號會讓人恐懼，當我連續防守成功時，他們就會垂頭喪氣。」

布魯克斯今天面對湖人命中6顆三分球，得到24分4抄截，不過湖人最後一擊，布魯克斯沒能防住詹姆斯切入，最終以104：105輸球。火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）賽後表示，「布魯克斯賭博式防守導致詹姆斯獲得罰球，這不是聰明的決定。」

今天詹姆斯在場上多次和布魯克斯互動，包含故意推開他被吹技術犯規，還有對他比「too small」動作，詹姆斯賽後稱讚布魯克斯，「他是偉大的競爭對手，我喜歡和他對抗，他今晚打得很好，投籃非常出色。」

湖人 火箭 LeBron James Dillon Brooks

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