NBA／拉文拒訪推開女工作人員 傳公牛教頭和管理層都不滿
公牛昨天在主場逆轉擊敗熱火，賽後拉文（Zach LaVine）推開女工作人員引發質疑，他賽後解釋自己沒有生氣，但公牛記者考利（Joe Cowley）指出，球團對拉文的行為不高興。
熱火開局打出22：1攻勢，公牛在末節上演驚奇逆轉秀。不料拉文賽後拒絕受訪，還被拍到推開女工作人員，對此拉文表示，「我只是和公關沒溝通好，我們沒事的。」
記者詢問為何贏球還不開心，拉文回應：「我沒有不開心，我很高興我們贏了，接下來還要和熱火打，我不想在那慶祝，寧願回休息室再慶祝。」
考利指出，拉文這項舉動引發公牛總教練唐納文（Billy Donovan）和球隊管理層不滿，拉文最近陷入交易傳聞，傳出湖人、76人及熱火對他有興趣。
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