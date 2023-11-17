聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／美媒曝湖人有意拉文和卡盧索 但里夫斯不是交易籌碼
公牛球星拉文（Zach LaVine）再度被放上交易談判桌，《The Athletic》湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）證實湖人對拉文很有興趣，同時想讓防守型後衛卡盧索（Alex Caruso）回鍋。
布哈指出，湖人對拿出合適籌碼換回拉文真的有興趣，也希望得到卡盧索，如果公牛願意，也有可能追求德羅展（DeMar DeRozan）。不過湖人不願送走里夫斯（Austin Reaves），羅素（D'Angelo Russell）可能才是交易主菜。
拉文年薪高達4000萬美元，德羅展為2860萬美元到期約，卡盧索年薪則是946萬美元。因此湖人除拿出羅素外，八村壘（Rui Hachimura）和文森（Gabe Vincent）也有可能成為交易籌碼，但要等到交易冷凍期（羅素和文森12月15日、八村壘1月15日）結束後才能交易。
布哈指出，湖人可能還要附上2029或2030年受保護首輪籤。拉文本季場均21.7分4.9籃板3.0助攻，投籃命中率40.7%。羅素場均18.8分3.4籃板6.6助攻，投籃命中率48%。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言