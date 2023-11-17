NBA／美媒曝湖人有意拉文和卡盧索 但里夫斯不是交易籌碼

「魔獸」霍華德（Dwigth Howard）先前在IG不斷喊話想返台打球，甚至自組球隊，但國內兩大職籃都開打，他仍未找到新東家。沒想到他近期取消所有台灣名人追蹤，只留下林書豪和女歌手吳卓源。 霍

2023-11-17 10:13