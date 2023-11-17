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NBA／魔獸退光前隊友與台灣名人IG追蹤 只留林書豪和吳卓源
「魔獸」霍華德（Dwigth Howard）先前在IG不斷喊話想返台打球，甚至自組球隊，但國內兩大職籃都開打，他仍未找到新東家。沒想到他近期取消所有台灣名人追蹤，只留下林書豪和女歌手吳卓源。
霍華德去年11月12日正式降臨T1聯盟，掀起一陣「魔獸旋風」。不過他表現不如預期，休賽季又傳出性侵男球迷醜聞，儘管他曾參加NBA勇士隊試訓，最終仍未獲青睞。
霍華德日前才PO文回憶去年來台的畫面，不料近期卻退掉雲豹前隊友及台灣名人們的IG追蹤，只留下昔日戰友林書豪與有「鄉民老婆」之稱的吳卓源。
吳卓源去年和霍華德在《GQ》年度風格大賞時相遇，並交換IG帳號，魔獸後來在台舉辦37歲生日趴，吳卓源也應邀出席，霍華德可能非常珍惜與吳卓源認識的緣分。
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