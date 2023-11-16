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NBA／湖人首節又挖坑 詹皇大三元也難救慘敗國王

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(右)砍下大三元，湖人還是不敵國王。 美聯社
詹姆斯(右)砍下大三元，湖人還是不敵國王。 美聯社

湖人隊開季在主場5連勝，今天面對國王隊未延續火燙外線手感，整場比賽從未領先，儘管詹姆斯（LeBron James）砍下28分11助攻10籃板大三元，最終仍以110：125輸球。

湖人昨天面對灰熊隊投進平隊史的22顆三分球，不過今天首節就被國王打出38：25攻勢，加上第三節熄火，湖人已落後24分。

原以為背靠背賽程，湖人會直接放棄比賽，但總教練漢姆（Darvin Ham）換上主力陣容，成功在最後3分鐘將分差縮小到9分。不過湖人後續反撲無力，終於在最後1分鐘棄械投降，讓詹姆斯下場休息。

國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本場比賽力壓戴維斯（Anthony Davis），得到29分16籃板7助攻。福克斯（De'Aaron Fox）和赫爾特（Kevin Huerter）則都攻下28分。

湖人除詹姆斯外，羅素（D'Angelo Russell）也砍進28分，里夫斯（Austin Reaves）9分8助攻11籃板，瑞迪許（Cam Reddish）攻下16分，戴維斯雖送出4次阻攻，但進攻失常，只得到9分9籃板。

湖人 國王 LeBron James Anthony Davis Domantas Sabonis

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