NBA／勇士格林鎖喉遭聯盟重罰禁賽5場 受害者戈貝爾被罰款
昨天勇士前鋒格林（Draymond Green）對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）鎖喉，被驅逐出場。賽後聯盟進一步調查，今天宣布禁賽格林5場。
這次事件的導火線湯普森（Klay Thompson）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）以及被鎖喉的戈貝爾，各遭罰款2萬5000美元，不會被禁賽。
格林上季在季後賽踩踏國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）引發爭論，如今又使出鎖喉技，彷彿把籃球當成摔角，遭受許多球迷和媒體抨擊。他本季出賽9場，平均得到8.8分5.1籃板5.7助攻，投籃命中率48.2%，勇士目前已4連敗。
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