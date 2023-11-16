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NBA／勇士格林鎖喉遭聯盟重罰禁賽5場 受害者戈貝爾被罰款

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(中)被禁賽5場。 法新社
格林(中)被禁賽5場。 法新社

昨天勇士前鋒格林（Draymond Green）對灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）鎖喉，被驅逐出場。賽後聯盟進一步調查，今天宣布禁賽格林5場。

這次事件的導火線湯普森（Klay Thompson）、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）以及被鎖喉的戈貝爾，各遭罰款2萬5000美元，不會被禁賽。

格林上季在季後賽踩踏國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）引發爭論，如今又使出鎖喉技，彷彿把籃球當成摔角，遭受許多球迷和媒體抨擊。他本季出賽9場，平均得到8.8分5.1籃板5.7助攻，投籃命中率48.2%，勇士目前已4連敗。

勇士 Draymond Green Rudy Gobert 灰狼

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