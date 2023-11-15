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NBA／三分球校正回歸轟平隊史紀錄 湖人擒拿灰熊收3連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯今天宰制禁區，幫助湖人輕取灰熊。 路透社
戴維斯今天宰制禁區，幫助湖人輕取灰熊。 路透社

湖人隊今天在主場迎戰西區墊底的灰熊隊，整場比賽一路壓著對手打，尤其三分攻勢更是轟得灰熊眼冒金星，雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）僅分別上場22、27分鐘相當「養生」，最終湖人以134：107輕取灰熊，22記三分平隊史新猷。

湖人首節一改過去「挖坑」陋習，第一節效率近聯盟墊底的他們今天攻下37分，取得11分領先，進入第二節後再將分差拉至23分；進入下半場後火力不間斷，全隊三分球15投11中持續擴大優勢，領先曾多達31分，終場大勝27分是本季新高，收下3連勝。

賽前，湖人團隊三分命中率僅3成04，在全聯盟僅贏過黃蜂隊，不過這場比賽火力大爆發，以6成29命中率轟下平隊史紀錄的22顆三分球，可說是質與量兼具，而灰熊三分表現也不差，20顆是本季新高。

湖人雙星詹姆斯及戴維斯打完三節就下班收工，詹姆斯上場22分鐘是本季新低，他今天繳出16分9籃板6助攻全能數據，湖人今天得分最高為羅素（D'Angelo Russell）的24分，八村壘的23分次之。

此外，戴維斯有19分11助攻表現，防守端更是怒賞6記麻辣鍋，其中有4記送給了上屆年度防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.），後者今天16投僅3中表現慘淡，灰熊全隊以艾爾達瑪（Santi Aldama）的24分最為亮眼。

湖人 灰熊 Anthony Davis LeBron James

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