聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／三分球校正回歸轟平隊史紀錄 湖人擒拿灰熊收3連勝
湖人隊今天在主場迎戰西區墊底的灰熊隊，整場比賽一路壓著對手打，尤其三分攻勢更是轟得灰熊眼冒金星，雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）僅分別上場22、27分鐘相當「養生」，最終湖人以134：107輕取灰熊，22記三分平隊史新猷。
湖人首節一改過去「挖坑」陋習，第一節效率近聯盟墊底的他們今天攻下37分，取得11分領先，進入第二節後再將分差拉至23分；進入下半場後火力不間斷，全隊三分球15投11中持續擴大優勢，領先曾多達31分，終場大勝27分是本季新高，收下3連勝。
賽前，湖人團隊三分命中率僅3成04，在全聯盟僅贏過黃蜂隊，不過這場比賽火力大爆發，以6成29命中率轟下平隊史紀錄的22顆三分球，可說是質與量兼具，而灰熊三分表現也不差，20顆是本季新高。
湖人雙星詹姆斯及戴維斯打完三節就下班收工，詹姆斯上場22分鐘是本季新低，他今天繳出16分9籃板6助攻全能數據，湖人今天得分最高為羅素（D'Angelo Russell）的24分，八村壘的23分次之。
此外，戴維斯有19分11助攻表現，防守端更是怒賞6記麻辣鍋，其中有4記送給了上屆年度防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.），後者今天16投僅3中表現慘淡，灰熊全隊以艾爾達瑪（Santi Aldama）的24分最為亮眼。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言