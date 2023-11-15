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NBA／首節就爆撕破球衣衝突 勇士開賽2分鐘3巨頭都不在了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼與勇士在開賽不到2分鐘還爆發嚴重的衝突事件，共有3人被趕出場。 美聯社
灰狼與勇士在開賽不到2分鐘還爆發嚴重的衝突事件，共有3人被趕出場。 美聯社

勇士隊今天在主場與灰狼隊進行季中錦標賽對決，在主控柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的情況下，兩隊在開賽不到2分鐘還爆發嚴重的衝突事件，勇士雙巨頭湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）雙雙遭到驅逐出場，導致勇士將在三巨頭都不在陣中的情況下，繼續進行這場比賽。

勇士、灰狼剛開賽不久就爆發激烈衝突事件，湯普森在球隊準備進攻時，與退防的灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）互相拉扯球衣，導致雙方在場中互相出手推擠。

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）第一時間上前勸架並把湯普森架開，不過此舉卻引發格林的不滿，上前直接用手臂對戈貝爾鎖喉，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都衝上球場勸架，最終互相拉扯球衣的湯普森與麥克丹尼爾斯都雙雙吞下雙重技術犯規遭到驅逐出場，格林則是因為二級惡意犯規遭到驅逐出場。

在雙巨頭雙雙被驅逐出場後，加上因傷缺陣的柯瑞，勇士本場比賽將由保羅領軍對抗灰狼，而首節勇士也在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）從板凳殺出下，一度領先灰狼。

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