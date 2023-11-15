NBA／卡森斯到中國大陸撈金？傳CBA球隊強力爭取

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）上季沒有在NBA出賽過，一度傳出台灣T1聯盟有球隊想爭取他加盟，但最新消息指出，他引起某支CBA球隊的強烈興趣。

現年33歲的卡森斯今年4月轉戰波多黎各職籃大都會隊，場均20.4分11籃板和4.5助攻。陸媒報導指出，卡森斯最近造訪中國大陸參加宣傳活動，參加野球性質比賽，10天就能獲得100萬人民幣。

另外，據外媒報導，卡森斯吸引某支CBA球隊的強烈興趣，自從他抵達大陸後就加強談判。廣東宏遠隊被陸媒視為最大熱門，因為廣東隊洋將沃特斯（Tremont Waters）曾透露會有很強的內線球員加盟。