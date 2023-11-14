NBA／福克斯復出砍28分斬騎士 國王主帥布朗奪執教400勝

國王今天在主場迎戰騎士，當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）終於復出，他在主場球迷MVP歡呼聲下，得到28分6助攻，加上沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出23分10助攻9籃板的準大三元表現，國王以132：120擊敗騎士，收下近期的3連勝，國王總教練布朗（Mike Brown）也獲得執教生涯第400勝。

福克斯開賽就持球殺入籃下，第一時間上籃失手，但馬上將球點進。首節後段，國王靠著替補球員維岑科夫（Sasha Vezenkov）和蒙克（Malik Monk）合砍13分，取得8分領先，並延續到上半場結束。

第三節國王轟進42分，其中射手赫特（Kevin Huerter）狂飆4顆三分球，國王帶著21分領先進入末節。騎士末節努力追分失敗，在最後3分鐘換上替補球員，比賽淪為垃圾時間，國王收下勝利。

De'Aaron Fox (28 PTS, 6 AST) made the most out of his return to the Kings' lineup by leading a win over the Cavs! pic.twitter.com/QoMGXgqduB — NBA (@NBA) 2023年11月14日

除了福克斯和沙波尼斯外，國王前鋒穆雷（Keegun Murray）攻下25分8籃板，赫爾特也挹注20分。福克斯下半場獲得主場球迷MVP歡呼聲，他賽後表示，「能上場並做出貢獻的感覺真棒，我今天起床沒有酸痛，覺得感覺很好，能在場上影響比賽。」

布朗上季接下國王兵符，馬上帶隊闖進睽違17年的季後賽，今天贏球後，布朗生涯執教戰績來到400勝254敗。值得一提的是，布朗執教的首支球隊正是騎士，他受訪時感謝執教過的騎士、湖人及國王球員，「我得到很多讚賞和認可，這和身邊的人有很大關係。」

The Kings really got head coach Mike Brown a throne after his 400th regular season win.



Brown is one of 8 active coaches with 400+ wins in coaching career 👏 pic.twitter.com/Eih9pSn9sX — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年11月14日

騎士今天7人得分上雙，米契爾（Donovan Mitchell）21投7中，得到全隊最高的22分，莫布里（Evan Mobley）貢獻16分12籃板，勒佛特（Caris LeVert）攻進21分。騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後直言防守表現不佳，「球隊沒有執行比賽計畫，如果允許這種球隊（國王）自由發揮火力，他們就會繼續攻下去。」